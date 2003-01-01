Эксперт прокомментировал возможные последствия новых правил утильсбора

Новые правила начисления утилизационного сбора могут вступить в силу в России1 ноября.

Законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов 10 сентября. Сейчас документ находится на этапе антикоррупционной экспертизы и публичного обсуждения. Он уже собрал десятки тысяч негативных отзывов. «Столица на Онего» поговорила с блогером и директором по развитию автоэкспортной компании VSETUT Drive в Южной Корее Александром Снитовским.

— Как вы считаете, почему в России хотят поменять правила начисления утилизационного сбора? В чём цель этих изменений, и что сейчас не так с импортом автомобилей?

— На самом деле здесь важно понимать, как устроен рынок. Сегодня большая часть мировых автомобильных брендов не представлена в России — либо из-за санкций, введённых в 2022 году, либо потому что компании сами ушли с рынка. По сути, у покупателя остаётся два варианта: купить машину на внутреннем рынке или привезти её из-за границы.

Наши люди привыкли к таким маркам, как BMW, Mercedes, Porsche и другим, которые официально сейчас недоступны, и они не готовы массово пересаживаться на продукцию отечественного автопрома, даже собранную в формате «отвёрточного производства». Поэтому выбор сегодня сводится к трем направлениям:

1. Российский автопром.

2. Китайский автопром — либо через параллельный импорт, либо через локальную сборку.

3. Автомобили у дилеров, которые также фактически привезены по параллельному импорту, но стоят дороже, потому что официальные шоурумы и центры несут дополнительные расходы — аренда, персонал, сервис.

Именно поэтому параллельный импорт оказывается для конечного покупателя выгоднее: он получает машину в оригинальной сборке, да ещё и на 20–30% дешевле, чем у российских дилеров. Но эта же ситуация бьёт по тем, кто работает внутри страны: российским заводам, дилерским сетям, китайским брендам, делающим ставку на Россию.

В результате инициатива по повышению утилизационного сбора продиктована интересами именно этих игроков. Им нужно отбивать затраты, возвращать инвестиции и стимулировать продажи, которые падают именно из-за параллельного импорта и ценового дисбаланса.

Подробнее о последстяих, которые возможны в случае принятия новых правил начисления утилизационного сбора читайте в статье.