Эксперт рассказал, что в ближайшее время будет с курсом доллара и евро

На Московской бирже курс доллара США достиг максимальной отметки с начала года.

Кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев спрогнозировал дальнейший рост курсов доллара и евро. Своей оценкой он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что в ходе торгов на Московской бирже во вторник, 13 июня, курс доллара вырос до максимальной более чем за год отметки. Параллельно рекордно вырос и курс евро — валюта поднялась в цене почти до 91 рубля.

Экономист объяснил, что в руках властей имеется достаточно широкий набор инструментов для воздействия на валютный курс.

«В марте прошлого года это все ощутили, потому что Центробанк достаточно быстро привел ситуацию на валютном рынке в порядок», — напомнил Григорьев.

С другой стороны, нужно понимать, что сейчас российская экономика находится в фазе довольно активной адаптации к новым условиям, добавил он.

«Пока эта адаптация не завершена, поэтому мы достаточно серьезно зависим от импорта иностранной продукции и от наших экспортных доходов. Сегодня такой высокий курс доллара и евро выгоден бюджету. Это фактор, который нужно учитывать», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

По словам Владимир Григорьева, возможно либо закрепление доллара и евро на той позиции, которую они сейчас достигли, либо небольшой рост, который более вероятен, чем укрепление рублей.