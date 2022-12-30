Эксперт рассказал, как избежать наледи на автомобиле

Автоэксперт дал совет, как в сильные морозы избежать образования наледи на стеклах и замках.

В условиях низких температур стекла автомобиля можно защитить от образования наледи с помощью специального водоотталкивающего состава, рассказал в эфире радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Его слова приводит агентство «Прайм».

Наледь на автомобилях, припаркованных на улице, может образовываться при отрицательной температуре воздуха и обильных осадках. Она мешает открывать двери, заслоняет обзор и портит дворники.

«Защитную пленку на всех стеклах автомобиля можно создать с помощью „антидождя“. Это специальное химическое водоотталкивающее средство, за счет которого на стекле оседает меньше жидкости, лед не намерзает, и машина легче очищается. Это актуальный лайфхак зимой. Дворники можно защитить от наледи простым способом — поднять их, когда приехали в место назначения. Тогда вода с них будет стекать, и они не будут вмораживаться в лед. Дворники должны быть новыми, при активной эксплуатации автомобиля их надо менять раз в сезон», — посоветовал эксперт.

Он добавил, что если остудить автомобиль после поездки, можно избежать образования льда на его поверхности.

«Когда вы припарковались, пока в машине еще теплый воздух, можно быстро открыть четыре окна, подержать в течение минуты, а потом закрыть. Так машина быстро выстудится, и не будет образовываться наледь снаружи», — объяснил Шапарин.

Также, по его словам, можно решить проблему примерзающих дверей и обледеневших замков.

«Нужно силиконовой смазкой смазывать резиновые поверхности дверей и иметь запас WD-40, чтобы защитить замки от замерзания», — порекомендовал эксперт.