Реклама

Истории успеха. «РеаЛ РК»
30.12.2022 14:03
В Карелии мужчина на тюбинге вылетел под колеса автомобиля (ФОТО)
Сегодня 15:24
В Гидрометцентре предупредили об угрозе волн жары
Сегодня 00:10
В Петрозаводске неизвестный развесил на Новый год на кустах конфеты (ФОТО)
Сегодня 16:12

Эксперт рассказал, как избежать наледи на автомобиле

Новости. Общество
22:25, 05 Января 2023
фото: Freepik

Новости партнеров

Автоэксперт дал совет, как в сильные морозы избежать образования наледи на стеклах и замках.

В условиях низких температур стекла автомобиля можно защитить от образования наледи с помощью специального водоотталкивающего состава, рассказал в эфире радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Его слова приводит агентство «Прайм».

Наледь на автомобилях, припаркованных на улице, может образовываться при отрицательной температуре воздуха и обильных осадках. Она мешает открывать двери, заслоняет обзор и портит дворники.

«Защитную пленку на всех стеклах автомобиля можно создать с помощью „антидождя“. Это специальное химическое водоотталкивающее средство, за счет которого на стекле оседает меньше жидкости, лед не намерзает, и машина легче очищается. Это актуальный лайфхак зимой. Дворники можно защитить от наледи простым способом — поднять их, когда приехали в место назначения. Тогда вода с них будет стекать, и они не будут вмораживаться в лед. Дворники должны быть новыми, при активной эксплуатации автомобиля их надо менять раз в сезон», — посоветовал эксперт.

Он добавил, что если остудить автомобиль после поездки, можно избежать образования льда на его поверхности.

«Когда вы припарковались, пока в машине еще теплый воздух, можно быстро открыть четыре окна, подержать в течение минуты, а потом закрыть. Так машина быстро выстудится, и не будет образовываться наледь снаружи», — объяснил Шапарин.

Также, по его словам, можно решить проблему примерзающих дверей и обледеневших замков.

«Нужно силиконовой смазкой смазывать резиновые поверхности дверей и иметь запас WD-40, чтобы защитить замки от замерзания», — порекомендовал эксперт.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.01.2023, 00:10
В Гидрометцентре предупредили об угрозе волн жары
02.01.2023, 11:53
«Зимы государь»: стало известно, когда в Карелию придут морозы до -28 градусов
03.01.2023, 20:25
Соцсети: маленькая девочка в Петрозаводске съехала на ватрушке в реку
02.01.2023, 14:44
Карелия под водой, похороны погибших, закрытые магазины, а также Парфенчиков и его Лена
29.12.2022, 14:51
В Петрозаводске резидента Финляндии обвинили в уголовном преступлении
30.12.2022, 11:11
Мыши заражают жителей Карелии страшной болезнью

Чтиво

27.12.2022 10:50
Уроки выживания
«Берёшь посох в руки и волшебство начинается»
Накануне Нового года Дед Мороз из Петрозаводска поделился своими советами по выживанию.
Зимние витамины
20.12.2022 15:59
ГорПО Петрозаводска: 64 года работы для людей!
12.12.2022 15:30
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошли соревнования по художественной гимнастике «Узоры Карелии-2022».
24.10.2022 15:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.