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Эксперт рассказал, какие смартфоны наиболее уязвимы для слежки

Новости. Общество
19:40, 03 Ноября 2020
фото: © shutterstock.com/Memento Stock
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Заместитель директора Института информационных технологий университета "Синергия" Антон Аверин рассказал, какие смартфоны относятся к наиболее популярным объектам слежки.

При желании и необходимости можно отследить почти любой смартфон, как с помощью стандартных утилит, предустановленных на устройствах, так и с подключением специализированных программ и иных других уязвимостей. К наиболее популярным объектам слежки можно отнести устройства под управлением ОС Android, рассказал агентству "Прайм" заместитель директора Института информационных технологий университета "Синергия" Антон Аверин.

"По мировой статистике за 2020 год доля устройств под управлением ОС Android составляет 70-71% и данный показатель остается практически неизменным, так как почти все производители мобильных устройств используют эту операционную систему в своих смартфонах. Именно из-за большой востребованности, а также наличия уязвимостей, Android-устройства пользуются спросом у злоумышленников", — отмечает эксперт. 

С iOS устройствами тоже не все так хорошо, как может показаться. Хоть компания Apple и позиционирует свои продукты как одни из наиболее безопасных, но казусные ситуации случаются и у них. Например, периодические возникают утечки данных пользователей из "облака", предостерегает он.

Сложно говорить о безопасности смартфонов в целом. У простого пользователя, который решил попытать удачу в слежке, вряд ли что-то получится. Если же речь идет о спецслужбах или хороших хакерах, то не важно, какое у вас устройство — получить данные о вашем местонахождении не составит никакого труда, объясняет Аверин.

Чем больше "дыр" на программном и аппаратном уровне, тем более уязвимо устройство для злоумышленников. Если есть сильная паранойя, то можно рассмотреть устройства со съемной аккумуляторной батареей, заключил эксперт.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2020-11-03 20:49:37
Любой сотовый, даже деревянный с кнопками, можно отследить как минимум потому, шо сеть постоянно занимается триангуляцией абонентов шоб делать хендовер. А хендовер это то, ради чего сотовые сети затевались. Так шо любой телефон это как минимум радиомаяк с микрофоном.
Я использовал импортный технический термин - гуглите, это иногда полезно, есть ничтожная вероятность шо кто-то поумнеет :)
paramparam
2020-11-03 19:54:20
Эта заметка не содержит никакой информации, кроме гиперссылки на сайт агенства, которое ссылается на зашкваренный университет "Синергия", который является полумошеннической структурой.
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