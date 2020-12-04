Эксперт рассказал, когда банк может не вернуть деньги вкладчику

Банк по закону обязан вернуть клиенту всю сумму вклада и проценты согласно условиям, предусмотренным депозитным договором, однако есть несколько случаев, когда финансовая организация может отказать в выдаче средств.

Об этом рассказал агентству "Прайм" первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

"Самый частый пример, когда банк не возвращает деньги вкладчику: если на счет клиента государственными органами (общим судом, судьей, а также по постановлению органов предварительного следствия при наличии санкции прокурора) был наложен арест", — говорит эксперт.

Вторая распространенная причина — нарушение вкладчиком условий договора. Такое происходит, если клиент невнимательно читал документы. Например, в договоре может быть указано, что снять сумму можно только по прошествии определенного количества времени (при досрочном закрытии вклада действуют санкции), а об операции нужно предупреждать за несколько дней, объясняет он.

По словам эксперта, в таком случае лучше всего подавать письменное заявление, так как статья 859 ГК предполагает, что банк должен вернуть деньги не позже семи дней с даты получения от клиента письменного заявления.

Также причиной отказа в выдаче банковских средств может быть ошибка при оформлении документов. Ранее суды обычно становились на сторону банков, но ситуацию изменило Постановление от 27 октября 2015 г. № 28-П КС РФ, отмечает эксперт.

"Конституционный суд принял решение вернуть вкладчику средства, несмотря на то, что финансовая организация утверждала, что между ней и гражданином не были заключены никакие договоры. Защитить свои права и требовать компенсации морального вреда вкладчик может в суде, опираясь в том числе на Закон "О защите прав потребителей", заключил Сигал.