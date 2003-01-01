Эксперт рассказал о новой мошеннической схеме с использованием проблем в доме

Аферисты начали писать людям от имени управляющих компаний или соседей.
О новой схеме обмана, появившейся недавно, рассказал в беседе с RT общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
— Мошенники внимательно отслеживают жалобы людей в соцсетях, например на мусор в подъезде, протекающую крышу или часто сломанный лифт. Затем они пишут автору жалобы от имени управляющей компании или инициативной группы соседей и предлагают проголосовать за скорейшее устранение проблемы. Для убедительности присылают ссылку на якобы официальное голосование собственников или на коллективную заявку, — предупредил собеседник RT.
Ссылка ведет на поддельный сайт, выглядящий как настоящий портал госуслуг или региональное приложение.
— У человека просят авторизоваться, чтобы «подтвердить право собственности». Введённые логин и пароль сразу попадают к злоумышленникам. Так они получают доступ не только к личному кабинету, но и к персональным данным, а иногда и к привязанным банковским сервисам, — отметил эксперт.
Дмитрий Бондарь напомнил, что настоящее голосование собственников проводится только через официальные ресурсы, и призвал к внимательности. Всегда можно лично перезвонить в УК или самостоятельно оставить обращение через «Госуслуги Дом».