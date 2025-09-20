Эксперт рассказал о новых уловках мошенников

Аферисты стали чаще звонить от лица госструктур и образовательных организаций.

Мошенники в России стали чаще рассылать сообщения и звонить от лица госструктур и образовательных организаций, рассказал РИА Новости директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев.

— Мошенники все чаще маскируются под госструктуры и образовательные организации, рассылают фальшивые письма и звонят с неизвестных номеров… Одна из малоочевидных схем мошенничества связана с рассылкой сообщений якобы от имени налоговой службы, — рассказал эксперт.

Аферисты рассылают уведомления о долгах, и в этих письмах содержатся ссылки на поддельные сайты, на которых они пытаются украсть личные данные.

Кроме того, мошенники звонят от лица сотрудников почтовых сервисов, сообщая о посылке без указанного адреса и просят уточнить личные данные или код подтверждения.

Помимо этого, существуют мошеннические схемы в мессенджерах, например, ложные предложения крупного заработка при условии первоначальной оплаты «обучения» или «оборудования».

Другой популярный метод мошенников — «неожиданные выплаты», когда они обещают подарок или деньги, выманивая данные банковской карты. Часто аферисты выдают себя за сотрудников правоохранительных органов, заявляя о причастности собеседника к уголовному делу, чтобы в ходе «расследования» заставить раскрыть личную информацию или перевести деньги.

К студентам аферисты пытаются найти подход, обращаясь к ним от имени учебных заведений с просьбой обновить личные данные на корпоративных сайтах, при этом жертву перенаправляют на поддельные страницы для кражи паролей.

Эксперт уточнил, что признаками мошенничества являются звонки с мессенджеров, а также требования назвать PIN-код, CVV или коды из фейковых сайтов «Госуслуг».

— Сегодня мошенники активно используют психологические приемы, чтобы запугать или ввести в заблуждение человека. Но важно помнить: ни банки, ни госорганы никогда не требуют по телефону, мессенджеру или почте сообщить данные карты или личного кабинета. Если вам звонят с подобными предложениями, лучше сразу прервать разговор и заблокировать номер, — подчеркнул Морев.