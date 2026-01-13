Эксперт рассказал о подорожании многих продуктов к концу января в России

Алкогольная продукция, овощи, фрукты, а также крупы и кофе могут подорожать на 5–30% к концу января 2026 года. Основными причинами станут повышение акцизов, увеличение налоговой нагрузки и сезонный фактор.

Основными причинами станут повышение акцизов, увеличение налоговой нагрузки и сезонный фактор, сообщает «Life.ru» со ссылкой на слова управляющего партнёра Agro and Food Communications Александра Панченко.

Специалист выделил несколько ключевых причин предстоящего подорожания:



— Повышение акцизов на алкоголь и табак;



— Рост НДС до 22% и снижение порога для применения налога для ИП увеличат затраты бизнеса на логистику, сырьё и энергию, что отразится на конечной цене;



— Традиционное снижение предложения и удорожание логистики для овощей и фруктов в зимний период;



Также цены на продукты для «новогоднего стола» (ингредиенты для оливье, сельди под шубой), которые были снижены накануне праздников, вернутся к обычному уровню и могут вырасти.

Наиболее значительный рост, по мнению эксперта, затронет кофе, алкоголь и сезонные овощи с фруктами.



— Алкоголь вырастет в цене на 17–30%;



— Овощи и фрукты (сезонные) подорожают на 15–20%;



— Крупы, макароны, масло, консервы вырастут на 5–15%;



— Кофе и чай подорожают на 15–20%;



— Также мясо и молочная продукция увеличатся в стоимости на 10–20%.



«На самом деле, сказать, что всё подорожает значительно, нельзя. Но если выделить из того, что я перечислил, то больше всего подорожают кофе, алкоголь и сезонные товары», — резюмировал Александр Панченко.

