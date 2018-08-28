Эксперт рассказал об изменениях цены на бензин в 2019 году

Акцизы на бензин и дизельное топливо с 1 января 2019 года повысятся до 11,892 тыс. руб. и 8,258 тыс. руб. за тонну соответственно.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России и Минфин заявляли, что не ожидают резкого роста цен на бензин после увеличения акцизов.

Эксперт по финансовым рынкам Николай Подлевских считает, что не будет скачкообразного роста цен, но общий тренд на повышение цен задан. Это во многом связано с ценой на нефть, которая сегодня находится на уровне $75 цен за баррель.

"Если говорить глобально, то, когда государство отказывается от мощного рычага регулирования в виде экспортных пошлин, ему будет гораздо сложнее выходить из сложных локальных ситуаций, например, связанных с ростом цен или дефицитом топлива. С другой стороны, таким рычагом в каком-то смысле можно назвать обратные акцизы", - отметил эксперт.

"Тем не менее, ситуация, когда все будет регулироваться двумя основными налогами — НДПИ и акцизами, она будет довольно неприятной для потребителей, в особенности, для потребителей ближнего зарубежья. Ведь льготных внутренних цен, которые были при экспортной пошлине, уже не будет", - считает Николай Подлевских.

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