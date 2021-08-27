Эксперт рассказал, опасно ли строить мусорные заводы вблизи населенных пунктов

Эксперт в области экологической безопасности Сергей Пластинин сообщил, существует ли опасность при строительстве мусорных заводов поблизости от жилищ людей.

Сергей Пластинин ответил на этот вопрос в рамках интервью «Столице на Онего».

«Вся Европа давным-давно перерабатывает отходы вблизи места образования. В той же Дании, Норвегии, Нидерландах прямо в городах находятся установки, которые сжигают образующиеся отходы, а затем отапливают и освещают жилые кварталы. Мы, наоборот, отходы аккумулируем, на большое расстояние их перевозим, и организуем большие объекты, на которых в дальнейшем отходы будут перерабатываться. На сегодняшний день у нас ни одного перерабатывающего завода нет. Есть мусоросортировочные небольшие объекты, в частности, положительным примером служит Валаамский монастырь. Там есть линия по мусоросортировке. Она была на спонсорские деньги приобретена и работает с 2015 года. Что касается других райцентров, нигде сортировки нет, переработки нет», — рассказал эксперт.

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