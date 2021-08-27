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Эксперт рассказал, опасно ли строить мусорные заводы вблизи населенных пунктов

Новости. Общество
13:30, 28 Августа 2021
фото: © Сергей Пластинин

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Эксперт в области экологической безопасности Сергей Пластинин сообщил, существует ли опасность при строительстве мусорных заводов поблизости от жилищ людей.

Сергей Пластинин ответил на этот вопрос в рамках интервью «Столице на Онего».

«Вся Европа давным-давно перерабатывает отходы вблизи места образования. В той же Дании, Норвегии, Нидерландах прямо в городах находятся установки, которые сжигают образующиеся отходы, а затем отапливают и освещают жилые кварталы. Мы, наоборот, отходы аккумулируем, на большое расстояние их перевозим, и организуем большие объекты, на которых в дальнейшем отходы будут перерабатываться. На сегодняшний день у нас ни одного перерабатывающего завода нет. Есть мусоросортировочные небольшие объекты, в частности, положительным примером служит Валаамский монастырь. Там есть линия по мусоросортировке. Она была на спонсорские деньги приобретена и работает с 2015 года. Что касается других райцентров, нигде сортировки нет, переработки нет», — рассказал эксперт.

Полный текст интервью с Сергеем Пластининым читайте далее.

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Комментарии

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Старик переживающий
2021-08-28 15:25:41
Если делать всё с головой, то опасности не надо бояться,но так как у нас "строят" и планируют, то сами понимаете....даже жильё людям вместо аварийного сдают в безобразном виде!?! Это вообще нонсэнс, но Россия, блин, страна откатов и взяток ,не до людей....
Беня
2021-08-28 15:22:03
Иксперд, расскажи-ка общественности шо диоксины это фигня и алармизм. Вся Эуропа продаст родную маму за 300% прибыли (это не я, это один из эуропейских классиков), а не то шо вонючку по переработке мусора воткнет возле города :)
Где гринпис, почему я за него работаю? причем бесплатно :)
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