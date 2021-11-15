Эксперт рассказал, почему опасно хранить воду в пластиковых бутылках

Что происходит с водой в пластиковой бутылке и через какое время она становится вредной, объяснил гендиректор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды Юрий Гончар.

Многие привыкли не выбрасывать пустые пластиковые бутылки и использовать их как многоразовую тару для воды, например, в офисе. Однако со временем концентрация органических соединений в воде, которая хранится в такой емкости, увеличивается в геометрической прогрессии, отметил в интервью радио Sputnik генеральный директор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды, кандидат технических наук Юрий Гончар.

«Мы проводим исследования на содержание в бутилированной воде общего органического углерода — это совокупный показатель наличия органических соединений в воде, которая контактирует с пластиком, — через месяц, через полгода, через год и через 18 месяцев. И видим просто геометрическую прогрессию в увеличении содержания общего органического углерода. То есть каждый месяц контакта воды с пластиком приводит к существенному увеличению концентрации органических соединений, которые выделяются из пластика в воду. За 18 месяцев этот показатель перекрывает все предельно допустимые концентрации», — сказал он.

Поэтому многократное использование пластиковой бутылки очень вредно для здоровья, продолжил эксперт.

«Долгое хранение в бутылке (питьевой воды, — ред.) опасно для здоровья, особенно в агрессивных условиях: на солнце или если заливать (в пластиковую бутылку, — ред.) теплую или горячую воду. Огромная концентрация органических соединений попадает в организм человека, многие из них являются канцерогенами и отравляющими веществами», — предупредил Юрий Гончар.

При выборе бутилированной воды в магазине важно обращать внимание, помимо срока хранения, на наличие или отсутствие на этикетке слова «природная», добавил он.

«Если на бутылке нет слова „природная“, это уже не вода из скважины. Это может быть просто водопроводная вода, пропущенная через обычный кувшинный фильтр», — пояснил Юрий Гончар.