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Эксперт рассказала, что ждет ипотечную программу в 2024 году

Новости. Экономика
20:30, 22 Декабря 2023
фото: © evening_tao / Freepik

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Доцент Государственного университета предупредила о банкротствах и снижении объемов льготной ипотеки.

Объемы льготной ипотеки в 2024 году будут падать, россияне начнут банкротиться из-за повышения первоначального взноса, и тренд с покупки хорошего жилья сдвинется в сторону аренды. Об этом в беседе с URA.RU рассказала доцент кафедры экономической политики и экономических измерений (партнер Минэкономразвития) Государственного университета управления Наталья Казанцева.

«Возросший спрос с их стороны подтолкнул застройщиков к увеличению объемов строительства. К концу 2023 года это привело к перегреву рынка, росту стоимости одного квадратного метра жилья, особенно в новостройках, и к разрыву стоимости жилья на первичном и вторичном рынках. В 2024 году, скорее всего, будет принято решение о сокращении объемов льготного ипотечного кредитования», — сказала Наталья Казанцева.

По ее словам, повышение первоначального взноса приведет к банкротству части граждан. «Стоит надеяться, что не изменятся сами ставки льготной ипотеки в отличие от первоначального взноса, который возрастет значительно, что вызовет необходимость для некоторых заемщиков брать еще потребительский кредит. Как следствие, в дальнейшем это может привести к увеличению объемов реструктуризации кредитов или даже личных банкротств», — подчеркнула собеседница агентства.

Согласно ее прогнозу, интерес будет смещаться в сторону аренды жилья. «Изменения в ипотечных схемах будут касаться отдельных условий. Пик роста ипотеки ограничится концом текущего года. Спрос постепенно может переместиться на рынок долгосрочной аренды жилья или на ипотечные кредиты на жилье эконом сегмента», — сообщила экономист.

Учредитель и генеральный директор агентства недвижимости «Городской риэлторский центр», вице-президент Гильдии Риэлторов Сочи Юлия Усачева напомнила, что действующие сегодня две самые популярные программы будут работать до июля 2024 года. «Это ипотека с господдержкой со ставкой 8% и семейная ипотека — 6%. При этом их ставки могут повыситься на два пункта, что приведет к увеличению размера ежемесячных платежей. Это вызовет снижение спроса, но первичное жилье все равно останется востребованным», — добавила эксперт.

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