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Эксперт рассказала о возможном варианте развития пандемии ковида

Новости. Общество
22:00, 26 Мая 2022
фото: © Валерий Мельников / РИА Новости

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Глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова считает, что мощной волны коронавируса ждать не стоит, однако вирус способен вернуться.

Новой мощной волны ковида ждать не стоит, однако вирус мутирует и способен вернуться. Такое мнение в четверг высказала глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова. Об этом информирует ТАСС.

«Мне представляется, что мощной какой-то волны ковида не должно быть. Конечно, сложно прогнозировать, потому что есть процессы мутирования, видоизменения самого штамма, который значительно меняет свойства этого вируса. <…> Здесь важно помнить, что инфекции возвращаются. Даже хорошо забытые возвращаются через какое-то время», — сказала она.

«И если, скажем, произошел такой скачок в „омикроне“, когда добавилось пять мутаций, <…> существенно снизился иммунитет ко всем предшествующим линиям, в этом случае фактически имеем дело с новой инфекцией», — объяснила Скворцова.

Она подчеркнула, что коронавирус, в отличие от сезонных вирусов, непрерывно циркулирует, поэтому невозможно дать гарантию того, что нового подъема заболеваемости больше не произойдет.

С начала пандемии в мире зафиксировали около 527,8 млн заражений коронавирусом и почти 6,3 млн смертей. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, зарегистрировано 18 310 673 случая заражения, умерли 378 700 человек. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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