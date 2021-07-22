Эксперт разъяснил, когда машину пора продавать

Генеральный директор сети автосалонов рассказал, когда следует выставлять на продажу свой автомобиль.

Нет определенного срока, после которого вашу машину следует продать или вовсе отправить в утиль. Каждый автовладелец руководствуется при принятии этого решения своими возможностями и потребностями, но главное — это состояние машины, рассказал агентству «Прайм» генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

Например, если авто необходимо для ежедневного использования, но пока нет финансов, чтобы заменить его на новый, не стоит торопиться избавиться от него. А вот технические проблемы могут послужить явным сигналом.

«Основной признак того, что с машиной лучше расстаться, — ухудшение ее технического состояния. Если частые поломки или незапланированный дорогостоящий ремонт отнимают много средств — это повод задуматься о том, что стоит продавать авто по максимально выгодной цене, а не вкладывать в него постоянно деньги и время», — подчеркивает он.

При этом многое зависит от возраста авто: если в годовалой машине просто пришлось заменить какие-то мелкие детали, вроде фильтров и прокладок, то авто еще послужит. Если же речь идет, скажем, о десятилетней Toyota Corolla, то, скорее всего, поломки говорят о начале серии капитальных ремонтов.

«Появление беспричинной ржавчины, например, на участке авто, где не нарушено лакокрасочное покрытие, изменение потребностей автомобилиста, когда владелец Audi TT стал многодетным отцом, рост цен на бензин при наличии авто с большим расходом топлива — повод задуматься о продаже», — заключил специалист.