Эксперт: цены на ИЖС парадоксально взлетят

Эксперт по недвижимости из Карелии объяснил механизм серьезного повышения цены строительство частных домов.

Строительство частных домов в России в 2025 году может подорожать от 10 до 30%. Такой прогноз сделал для «Столицы на Онего» эксперт по недвижимости Алексей Самарин.

По словам эксперта, главной причиной станет появление с 1 марта 2025 года обязательных эскроу-счетов для ИЖС. Этот механизм, аналогичный уже действующему для строительства многоквартирных домов, будет призван обеспечить защиту покупателей от недобросовестных подрядчиков. Последний должен будет строить дом, рассчитывая на самостоятельное финансирование строительства, средства же покупателя будут находиться в банке. Однако это в то же время добавит финансовую нагрузку на участников строительства.

«Помимо этого, повышение курса доллара повлечет за собой увеличение стоимости стройматериалов, что также скажется на цене строительства», — отметил Алексей Самарин.

При этом эксперт отметил, что, по всей вероятности, снижения цены на ИЖС ждать уже не приходится. По его оценке, цены на строительство частных домов в начале весны 2025 года вырастут минимум на 10-20%, а возможно и больше.