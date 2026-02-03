Эксперт заявил о необходимости признать ХОБЛ социально значимым заболеванием в России

По мнению экспертов, ХОБЛ соответствует всем критериям социально значимой болезни. В качестве действенной меры профилактики предлагается усилить антитабачную политику.
После выхода интервью главного терапевта Карелии Натальи Везиковой о положении с хронической обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ) в республике, «Столице на Онего» удалось получить эксклюзивный комментарий от федерального эксперта, раскрывающий масштаб проблемы. Ян Власов, сопредседатель Всероссийского союза пациентов, заявил, что в России назрела необходимость придать ХОБЛ статус социально значимого заболевания.
— ХОБЛ соответствует всем критериям социально значимой болезни: высокая и растущая смертность в России, инвалидизация среди трудоспособного населения, — подчеркнул Власов. — Каждое тяжёлое обострение сокращает жизнь. Через пять лет после него выживает лишь половина пациентов.
Эксперт указал на ключевую проблему в Карелии и по всей стране: бесплатные жизненно необходимые препараты сегодня доступны только после получения инвалидности, когда болезнь уже нанесла необратимый удар по здоровью.
В качестве действенной меры профилактики Ян Власов видит усиление антитабачной политики.
— Эффективным шагом может стать повышение минимальной цены на сигареты. Это не только снизит распространённость курения — ключевого триггера ХОБЛ, — но и может стать источником финансирования программ по борьбе с болезнью, — пояснил он.
По его словам, в Минздраве России уже начата проработка комплекса федеральных мер, включающего профилактику, раннюю диагностику и, что критически важно, льготное лекарственное обеспечение на ранних стадиях заболевания. Это помогло бы сохранить здоровье и трудоспособность, в том числе работникам вредных производств — металлургии и машиностроения, у которых ХОБЛ часто носит профессиональный характер.
Этот комментарий придаёт особую остроту ранее озвученной главным терапевтом Карелии Натальей Везиковой проблеме поздней диагностики ХОБЛ в регионе. Суровый климат республики и распространённость факторов риска делают жителей Карелии особенно уязвимыми. Эксперты сходятся во мнении: без федеральных решений и придания ХОБЛ нового статуса остановить эпидемию будет невозможно, а помощь будет продолжать опаздывать.