Эксперт заявил в возможном всплеске продаж контрафактного алкоголя

Запрет на продажу алкогольной продукции в сертифицированных точках продаж в жилых домах может привести к росту нелегального рынка.

Такое мнение выразил в понедельник президент Гильдии маркетологов Игорь Березин. По словам Березина, проблема распития алкоголя около жилых домов объясняется нарушением законов, исполнение которых должным образом не контролируется на местах соответствующими органами, а вовсе не шаговой доступностью алкомаркетов, сообщают "Известия".

Важным элементом проблемы алкоголизма является то, что люди пьют то, что пить небезопасно, в том числе контрафактный алкоголь, подчеркнул глава Гильдии маркетологов.

"Оптимисты говорят, что в тени находится четверть рынка, пессимисты говорят, что половина рынка потребления. То есть сотни миллионов единиц алкогольной жидкости, о которых мы ничего не знаем", — цитирует Березина НСН.

При этом качественный алкоголь продается в контролируемых точках продаж, которые располагаются, в том числе, в жилых домах и в спальных районах, подчеркнул эксперт.

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