Эксперт заявила о возможном китайском варианте развития соцсетей в России

Эксперт Пешкова: блокировка Facebook может поспособствовать развитию национальных соцсетей.

Блокировка соцсетей Instagram и Facebook в России может поспособствовать развитию национальных социальных сервисов по примеру Китая, рассказала РИА Новости генеральный директор маркетингового агентства Tech Marketing Group, советник Центра компетенций НТИ по технологиям хранения и анализа больших данных на базе МГУ Мария Пешкова.

«В перспективе в России возможен китайский сценарий развития национальных социальных сетей. IT-компании будут создавать и выводить на российский рынок новые продукты, успех которых зависит от того, насколько качественно они смогут закрыть новые потребности пользователей», — сказала Пешкова.

Она добавила, что в Китае «после аналогичной блокировки менее 30% граждан продолжили пользоваться социальными сетями с помощью сервисов VPN, благодаря чему на рынке появилось множество местных мессенджеров и сервисов для общения и публикации контента».

При этом эксперт полагает, что переход пользователей в Telegram и «ВКонтакте» после закрытия доступа к Instagram и Facebook все равно не позволит полноценно их заменить и обеспечить все потребности.

«Многие пользователи создают Telegram-каналы и приглашают в них своих подписчиков, но формат этих онлайн площадок кардинально отличается от Instagram», — отметила Пешкова.

«Продвижение многих российских компаний малого и среднего бизнеса базируется именно в Instagram, их поведение сейчас аналогично пользователям. Дальше компаниям придется искать новые пути продвижения в интернете, но с блокировкой одной площадки отроются новые возможности и перспективы развития на российском рынке», — заключила эксперт.