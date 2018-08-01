Эксперты дали 5 советов, которые вернут желание и страсть в отношения

Сексолог и автор книг 56-летняя Трейси Кокс утверждает, что секс должен быть всегда, даже если пары прожили в браке много лет.

Как пишет vladtime, эксперт по отношениям Трейси Кокс рекомендует влюбленным всегда говорить друг другу о своих сексуальных желаниях.

Исследования показывают, что больше времени проходит между идеей заняться сексом и реализацией этой идеи, то чаще всего люди просто теряют мотивацию.

Также пары могут попробовать в сексе использовать специальные интимные игрушки, которые с большой вероятностью освежат отношения.

Кроме того Трейси Кокс настаивает женщин делать первый шаг, чтобы мужчина чувствовал себя желанным и любимым. Сексолог советует женщинам не забывать про упражнения Кегеля, которые направленные на развитие мышц промежности и увеличения либидо.

И самое важное, партнеры должны прекратить обвинять друг друга во фригидности, считает Трейси Кокс.