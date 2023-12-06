Эксперты ЭИСИ обсудили тему выборов Президента России

Специалисты института социальных исследований назвали выборы показателем стабильности политической ситуации в России

7 декабря состоялся круглый стол Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Выборы Президента: общественный запрос накануне избирательной кампании». В дискуссии приняли участие ведущие эксперты в области внутренней и внешней политики. Руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов представил социологические данные, которые подтверждают значимость предстоящих выборов для россиян.

«Больше половины россиян знают, когда пройдут выборы Президента России, это высокий показатель. 84% россиян считают выборы Президента РФ важным событием для себя лично. Среди декларирующих участие в выборах — 92%. 89% россиян считают выборы Президента РФ важным событием для страны. Среди декларирующих участие в выборах – 94%. 78% опрошенных уже сейчас выражают свою готовность принять участие в выборах Президента».

Во время дискуссии управляющий директор проектов фонда «Общественное мнение» Лариса Паутова отметила, что большинство россиян уверены, что Путину следует баллотироваться на новый срок, и этот запрос вырос более чем вдвое за последние годы. По ее словам, россияне верят своему Президенту. Это подтверждают данные исследования Фонда «Общественное мнение», которые она озвучила.

«В ответе на вопрос: «Какие эмоции у Вас чаще вызывает Владимир Путин» респонденты в основном называли доверие, надежду, спокойствие, уверенность в будущем, гордость и благодарность. 74% опрошенных уверены, что Владимир Путин понимает заботы простых людей и его деятельность отвечает их интересам. Большинство респондентов считают, что у России большое будущее. В целом в России у молодых людей сейчас есть возможность реализовать себя, найти применение своим способностям, добиться успеха в жизни», – считает бОльшая часть респондентов», — сказала Паутова.

Также эксперты отметили, что участие Президента Владимира Путина в выборах в 2024 году важно для защиты суверенитета страны. Напомним, что Совет Федерации на пленарном заседании назначил выборы Президента России. ЦИК России принял постановление о проведении выборов Президента России в течение трех дней – 15,16 и 17 марта 2024 года.