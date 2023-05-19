Эксперты федерального уровня прокомментировали ситуацию с вывозом крупногабаритного мусора в Петрозаводске

Паблики в социальных сетях пестрят фотографиями с контейнерных площадок, а жители задают множество вопросов.

Одной из самых обсуждаемых тем в СМИ и социальных сетях в последние месяцы стала ситуация с вывозом крупногабаритных и строительных отходов в Петрозаводске.



Паблики в социальных сетях пестрят фотографиями с контейнерных площадок, а жители задают множество вопросов властям всех уровней и региональному оператору об уборке мусора.



Напомним, с начала года Карельский экологический оператор организует вывоз всего объема отходов, который складируется на контейнерных площадках, как твердых коммунальных, так и строительных и растительных отходов. Уже убрано более 10 тысяч кубометров таких отходов, а это 265 полных ломовозов.

При этом по закону регоператор должен транспортировать только крупногабаритные отходы, образуемые в составе твердых коммунальных, а вот уборка других видов мусора относится к полномочиям балансодержателей контейнерной площадки или собственников отходов.

«Мы как профильное объединение отслеживаем различные ситуации, связанные с вывозом отходов по всей стране, и не могли не обратить внимание на происходящее в Петрозаводске и других районах Республики Карелия. Подобные дебаты о распределении полномочий по вывозу отходов, не относящихся к ТКО, не редкость и периодически возникают в различных регионах. Опыт и практика показывает, что кто-то из балансодержателей, в лице муниципалитетов сразу правильно трактует нормы федерального законодательства и полностью принимает на себя обязательства по вывозу строительных и растительных отходов, а кто-то включается в этот процесс только сейчас. В любом случае как судебная практика, так прямые нормы закона предписывают работать с не ТКО либо балансодержателю площадки, либо собственнику отходов, другого не дано. Конечно, для этих целей можно и даже нужно привлекать регоператоров по обращению с ТКО, как профессиональных и ответственных игроков рынка, но на коммерческой основе, в рамках специального контракта. Именно регоператоры доставят отходы на полигон или комплекс по сортировке отходов, а не отвезут за деньги муниципалитета на их же контейнерную площадку за углом дома, мы знаем сотни случаев подобной некорректной работы подрядчиков, привлеченных к работе ОМСУ», - считает исполнительный директор Ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин.

Правовую точку зрения, предусмотренную законодательством, обозначила Наталья Беляева, действующий член Ассоциации юристов России, генеральный директор юридической компании «Дельфи», специализирующейся на разработке экспертных оценок и решений в области гармонизированной с природоохранным законодательством модели хозяйствования предприятий:

«Федеральный закон № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и принятые в соответствии с ним подзаконные акты строго определяют компетенцию регионального оператора, это обращение исключительно с твердыми коммунальными отходами и ответственность за них с момента их погрузки в мусоровоз. Данные принципы формируют единый предельный тариф регионального оператора и ограничивают его правоотношения со всеми участниками процесса обращения с ТКО.

Накопления отходов, не относящихся к твердым коммунальным, на предназначенных для накопления ТКО площадках приводит к складированию отходов на их поверхности и прилегающей в силу ограниченного объема емкостей, рассчитанного исходя из объемов образования исключительно ТКО, согласно требованиям, содержащимся в СанПиН 2.1.3684-21.

При этом, содержание контейнерных площадок, не отнесенных к ведению третьих лиц, их эксплуатация и содержание – полномочия органов местного самоуправления, в силу положений тех же нормативных актов: Федерального закона № 89-ФЗ, СанПиН 2.1.3684-21, Федерального закона № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Решение вопроса недопущения накопления отходов на поверхности площадок и прилегающей к ним территорий возможно только при тесном и оперативном взаимодействии органов местного самоуправления и регионального оператора. Без такого взаимодействия вопрос не может быть решен конструктивного ни для одного из данных участников процесса обращения с отходами. Страдают либо производственные и финансовые показатели регионального оператора, что может привести к его банкротству, либо санитарное состояние территории муниципального образования».

Валерия Гулимова, исполнительный директор Ассоциации содействия экономики замкнутого цикла «Ресурс» ППК «РЭО» считает, что каждый из профессиональных участников сферы обращения с отходами должен выполнять свои полномочия, только тогда на контейнерных площадках будет чистота и порядок: «Людям совершенно все равно кто за что отвечает, подходя к месту накопления отходов, человек должен видеть контейнеры в приличном состоянии и убранную вокруг них территорию. Регоператор должен вывозить твердые коммунальные отходы, дворник подметать, орган местного самоуправления, УК или ТСЖ очищать ее от других видов отходов, если не сумели донести до их собственников-жильцов необходимость заказать вывоз строительных отходов самостоятельно и допустили их появление на КП.

По факту все происходит иначе, сначала регоператоров просят помочь вывезти не ТКО один раз, потом два, а потом это входит в привычку и воспринимается как должное. Уверена, что именно так произошло в Петрозаводске. Эта ситуация не уникальна.



Подобные сценарии мы наблюдали и других регионах. Но, как и все региональные операторы в стране, КЭО должно заниматься твердыми коммунальными отходами. Строительные, растительные отходы – зона ответственности балансодержателя контейнерной площадки.



В тариф регоператоров не заложены расходы на их вывоз. Одной из наших задач и является повышение эффективности взаимодействия всех участников процесса обращения с отходами».