Эксперты Газпромбанка рассказали, как взять кредит и не попасть в кабалу

Как правильно оценить свои возможности, решить задачу и не попасть в кабалу – советы специалистов Газпромбанка.

Что делать, если потребовались деньги, собственных средств не хватает, а копить нет времени? Выход – взять в долг. Как это сделать правильно, рассказали эксперты Газпромбанка.

Кредитная карта VS. Потребительский кредит

Для приобретения недвижимости или автомобиля существуют целевые залоговые кредиты – автокредит и ипотека, для других целей в большинстве случаев подходят потребительский кредит или кредитная карта. И то, и другое можно оформить в мобильном приложении.

Если непредвиденные обстоятельства пробили брешь в вашем личном капитале – на помощь придет кредитная карта. Основное преимущество кредитной карты – льготный период, в течение которого проценты не начисляются. Для погашения долга по карте не нужно приходить в банк – это удобно делать через мобильное приложение. Приятный бонус – выгодные программы лояльности от партнеров или банка-имитента, а также бесплатное обслуживание. Однако, важно вернуть долг банку в течение льготного периода – процентная ставка по кредитной карте заметно выше, чем по потребительскому кредиту.

Потребительский кредит не имеет льготного периода, но процентная ставка по нему обычно комфортнее, чем по кредитной карте. Заявку на кредит можно подать онлайн или в отделении банка. Деньги будут зачислены на зарплатную карту, если вы уже являетесь клиентом банка, или для этого будет оформлена новая дебетовая карта. С этой же карты будет осуществляться погашение.

Условия по потребительскому кредиту зависит от типа и размера банка (коммерческий или с государственным участием), кредитной истории заемщика, дохода заемщика. Поэтому при оформлении потребительского кредита внимательно изучите условия договора. Еще одна важная деталь – вид платежа. Ежемесячный платеж состоит из процентов и основного долга. Различают два вида платежей - аннуитетный и дифференцированный. Аннуитетный платеж - ежемесячный платеж одного фиксированного размера, проценты начисляются на остаток задолженности, при этом быстрее погашаются проценты по кредиту. Дифференцированный платеж - неравномерный, размер платежа уменьшается по мере уменьшения долга. При таком платеже проценты начисляются на остаток кредита, быстрее погашается основной долг.

Микрофинансовые организации. Просто и очень дорого

Недостаточная информированность, плохая кредитная история и нежелание тратить время на оформление документов иногда заставляют обращаться к микрофинансовым организациям. Такие коммерческие организации выдают небольшие займы под большие проценты. Часто в их названии встречаются слова «быстро», «просто», «мигом» и т.д. Сумма займа клиентов таких компаний обычно составляет от несколько десятков тысяч рублей. Процентная ставка указывается в день, что на первый взгляд кажется неискушенному клиенту приемлемой, по стоит умножить ее на 365 и мы получим непомерную годовую ставку. За просрочку платежа МФО выставляют огромные штрафы, что зачастую приводит к полному финансовому краху заемщика.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод: кредит – это хороший финансовый инструмент, с помощью которого можно решить текущие задачи, важно грамотно им пользоваться и внимательно изучать условия договора. Специалисты Газпромбанка всегда готовы проконсультировать Вас и подобрать оптимальное решение Вашего финансового вопроса.

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