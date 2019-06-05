Эксперты: Как вернуть интерес к сексу

Эксперты назвали несколько причин отсутствия интереса к интимной близости.

Специалисты рассказали, в каких случаях человек может перестать испывать сексуальное желание, а также о способах бороться с данной проблемой, пишет издание "Слово и Дело".

В периоды стрессовых ситуаций нашему организму совершенно не до интимной близости, так как все его силы направлены на то, чтобы выйти из данного состояния. Поэтому снижение либидо в такое время считается совершенно нормальной реакцией. Однако, если проблема имеет затяжной характер, к ней присоединяется бессонница, отказ от еды и общая подавленность, то эксперты советуют обратиться к психотерапевту.

Возможно, все дело в ваших личных отношениях с партнером. В таком случае остается либо разойтись, либо работать над проблемой вместе. Грамотный совет в этом деле даст хороший психолог. Сюда же можно отнести постоянную тревогу за детей, при которой редко когда есть силы и настрой для занятия сексом.

Однако не стоит запускать данную ситуацию, иначе вы рискуете отношениями с любимым человеком. В конце концов, пока вы проводите романтический вечер с супругом, ребенком может заняться бабушка.

Причиной отсутствия желания интимной близости часто является банальное недосыпание. Регулярный недостаток сна приводит к тому, что вечером вы не хотите ничего кроме как лечь и уснуть.

В данном случае нужно пересмотреть свой распорядок дня, дать организму отоспаться, и тогда проблема решится сама собой.

Еще одна возможная причина отказа от секса – неполадки со здоровьем. Если перечисленные выше способы не сработали, попробуйте обследоваться у врачей, проверьте состояние почек, сердца и щитовидки. Ранняя диагностика проблем со здоровьем способствует быстрому решению вопроса отказа от интимной близости.

Также стоит посоветоваться с медиками касательно тех таблеток, которые вы принимаете. Известно, что некоторые антидепрессанты и препараты от гипертонии могут влиять на наше либидо. Врач посоветует как исправить проблему, заменив лекарственное средство или исправив дозировку.