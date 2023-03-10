Эксперты назвали альтернативу Турции для транзита санкционных товаров

Названы несколько стран, которые могут стать заменой Турции для транзитных маршрутов санкционных товаров в Россию.

Бизнес ищет альтернативные маршруты после решения Турции остановить транзит в Россию в рамках параллельного импорта грузов с товарами, попавшими под санкции, сообщила РБК руководитель сектора закупок западного направления STALOGISTIC Алеся Литвиненко. По ее словам, возможной альтернативой может стать ОАЭ.

С тем, что в качестве альтернативы можно рассмотреть маршруты с использованием транзита в ОАЭ и далее через Иран, согласен руководитель направления международных автоперевозок Noytech Supply Chain Solutions Иван Головко. Другой вариант — с заездом в некоторые страны СНГ, «что соответственно повлияет и на цены, и на сроки», сказал он.

По словам Литвиненко, решение Турции связано со вступлением Анкары в Таможенный союз с ЕС. В связи с этим оформление грузов де-факто происходит в европейской таможенной системе, в которой действует запрет на экспорт в Россию санкционных грузов, отметила она. Это касается грузов как европейского, так и американского происхождения.

Эксперт отметила, что де-юре Турция не вводила санкции против России. «И официальных уведомлений от правительства Турции, полагаем, ожидать не стоит, так как это станет подтверждением того, что Турция способствовала транзиту санкционных товаров в Россию», — считает она.

Головко заявил, что сейчас Турцией блокируются грузы, следующие транзитом в Россию, с санкционными кодами ТН В. Д. Пока турецкие власти никак не комментировали ситуацию. Грузы турецкого происхождения и не подпадающие под санкции беспрепятственно проходят таможенное оформление, указал он.

Как отметил в разговоре с РБК генеральный директор Novelco Григорий Григорьев, первые отказы в оформлении транзитных грузов, где страной назначения была указана Россия, начались с 6 марта текущего года. С 2012-го Турция включена как участник в европейскую систему электронного документооборота при организации транзита NCTS (New Computerised Transit System). В десятом пакете санкций ЕС ввел ограничение на транзит грузов двойного назначения по территории России. «Инструментом для их регулирования может быть также система NCTS, обновление которой содержит эти изменения. При этом локально страны — участники системы могут вносить в нее изменения, исходя из своих предпочтений. Таким образом, на сегодня мы наблюдаем последствия обновления этой системы. Тем не менее уже сейчас есть легальные инструменты, которые позволяют обходить технические ограничения системы при оформлении транзита на РФ», — сообщил Григорьев.

Вместе с тем, отметил гендиректор Novelco, 8 марта возникла аналогичная ситуация с теми грузами, которые прилетают из России в Турцию и далее направляются в третьи страны, но вскоре система начала принимать такие «транзитки». «Турецкие источники подтверждают, что распространяемый список кодов ТН ВЭД, которые якобы запрещены к поставке через Турцию, не имеет официального подтверждения. Кто, когда и в какой связи его составлял, пока неизвестно», — добавил он.

Коммерческий директор SOTA Logistic Кирилл Латинский сказал, что решение Анкары не стало неожиданностью. «Не исключено, что следующим шагом властей Турции будет полный законодательный запрет реэкспорта находящихся под ограничением товаров не турецкого происхождения через Турцию в Россию», — предположил он.