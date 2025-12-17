Эксперты назвали лидеров рынка pLTE

Private LTE/5G — это выделенные мобильные сети стандартов LTE или 5G, развёрнутые в интересах предприятий, имеющие изолированную архитектуру, выделенные частоты, промышленную направленность и работающие под контролем самого заказчика.
По данным исследования Telecom Daily, по итогам 2024 года рынок частных сетей связи Private LTE (pLTE) в России продемонстрировал рост более чем в два раза — с 2 до 5 млрд рублей. В 2025 году он может прибавить еще почти 50% и достигнуть 7,4 млрд рублей. Данная оценка учитывает как публичные проекты, так и закрытые, доля которых, как следует из отчета агентства, доходит до 30-40% в общем объеме.
На этом фоне аналитики отмечают лидерство МТС по количеству реализованных проектов. С 2018 по 2025 год оператор запустил 69 коммерческих и пилотных сетей pLTE, что составляет 43% от общего числа проектов на рынке.
Следом расположились Мегафон с 56 проектами (35%) и Ростелеком с семью проектами (4%). Еще 18% приходится на остальных игроков рынка, которые в сумме осуществили 30 запусков.
Частные сети в первую очередь востребованы в отраслях, где требуется стабильная и защищенная связь. Почти половина проектов (46%) реализуется в горнодобывающей промышленности. Далее следуют нефтегазовый сектор (16%), транспорт (12%), энергетика (11%) и нефтехимия (8%).
Эксперты отмечают, что трендом рынка является активное импортозамещение. Частные сети все чаще становятся частью программ цифровизации промышленности, а также интегрируются с системами анализа данных и автоматизации производства.
По оценке аналитиков Telecom Daily, рынок pLTE/5G в России будет расти в среднем на 25–30% в год — с переходом от частичных внедрений к серийным проектам.