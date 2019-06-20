Эксперты назвали неожиданные причины, мотивирующие женщин заняться сексом

Американские сексологи рассказали о причинах, по которым женщина может вдруг заняться сексом.

Одна из причин – запах. Сексологи выяснили, что для большинства женщин натуральный запах мужчины имеет основополагающее значение при выборе партнера. Даже внешний вид был задвинут на второй план, пишет Maxim.

Вы соседи или работаете в одном офисе. Женщины гораздо чаще склонны соглашаться на предложения о романтическом свидании, если они исходят от человека, с которым они регулярно встречались, но пока не разговаривали.

Ты дольше минуты удерживаешь с незнакомкой контакт глазами.

Важный критерий при выборе партнера, которым руководствуются девушки, – это внешний вид. И тут главную роль играет рост. Не слишком большой, однако выше среднего.

Одинаковые длина и объем конечностей, разрез глаз, отсутствие шрамов или хромоты. Еще лучше, если природа наградила тебя классическим V-образным силуэтом с широкими плечами и узкими бедрами.

Ты говоришь басом. В подростковом возрасте у мальчиков начинает резко меняться строение гортани – их голосовые связки становятся на 60% длиннее, чем у девочек, голос грубеет. Этим процессом опять же заведует тестостерон, и чем его больше, тем более низкий формируется голос. Кстати, схожая история происходит, например, с лягушками. По тембру кваканья самки выбирают наиболее крупных и здоровых самцов.