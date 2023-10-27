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Эксперты назвали продукт для укрепления иммунитета и предотвращения старческого слабоумия

Новости. Общество
00:10, 29 Октября 2023
фото: © krasivoe-foto.ru

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Полезный продукт снижает риск появления ряда серьезных заболеваний.

Соблюдение правильного рациона питания играет важную роль, поскольку человек сможет приостановить процессы старения, развивающиеся в организме, а также снизить риск появления некоторых серьезных заболеваний, пишет «24/7 NEWS».

По мнению экспертов, одним из самых полезных продуктов является сельдь. Эта рыба не только обладает множеством микроэлементов и веществ, необходимых здоровью, но и имеет более доступную цену по сравнению со своими сородичами – семгой, форелью, кетой и сибасом.

Кроме того, сельдь не выращивают на специальных фермах, где в рыбу добавляют антибиотики и гормоны, пишет источник со ссылкой на sibkray.ru.

Также в селедке содержатся омега-3 и омега-6 жирные кислоты. Эти компоненты способствуют защите организма от воспалительных процессов, поддерживают нормальный уровень холестерина в крови и улучшают работу мозга, обеспечивая взаимосвязь между нейронами и оберегая от старческого слабоумия.

При этом рыба является источником селена – вещества, благотворно влияющего на щитовидную железу, кишечник и иммунитет. А витамин B12 предотвращает риск стрессового состояния и эмоциональной нестабильности, сообщает «24/7 NEWS».

 

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