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Эксперты назвали самые дорогие города мира для жизни в пандемию коронавируса

Новости. Общество
21:30, 18 Ноября 2020
фото: © pixabay.com
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Российская столица оказалась только на 106-м месте.

Гонконг признан самым дорогим городом мира для жизни во время коронавируса. К таким выводам пришли аналитики Economist Intelligence Unit, которые подготовили ежегодный доклад Worldwide Cost of Living 2020.

Как сообщило РБК, в своем рейтинге эксперты Economist Intelligence Unit учитывают цены на 138 различных товаров и услуг – от продуктов и одежды до стоимости аренды жилья и обучения детей в частных школах. При этом за эталон берется Нью-Йорк, где стоимость жизни принимается за 100 баллов, а остальным городам присваивается большее или меньшее число баллов в зависимости от того, дороже обходится в них жизнь или дешевле.

Интересно, что в нынешнем году Нью-Йорк опустился в рейтинге на три позиции и разделил седьмое место с Женевой (этот город поднялся по сравнению с мартовской версией рейтинга на три позиции) и Осакой. Гонконг разделил лидерство вместе с Цюрихом и Парижем.

В топ-10 также вошли Сингапур, Тель-Авив, Копенгаген и Лос-Анджелес. А вот Москва в рейтинге самых дорогих городов мира оказалась только на 106-м месте, опустившись из-за падения курса рубля сразу на 20 позиций. Стоимость жизни в российской столице эксперты оценивают примерно в половину нью-йоркской.

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