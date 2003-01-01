Эксперты назвали самые массовые сферы труда в Карелии

Стало известно, представители каких профессий больше других хотят найти работу в республике.

В преддверии осеннего бизнес-сезона наиболее активными соискателями в Карелии стали представители рабочего персонала (39%), транспорта, логистики и перевозок (38%), а также автомобильного бизнеса (36%), сообщили аналитики онлайн-платформы рекрутинга hh.ru.

— Кроме того, прямо сейчас в республике ищут работу более 1,8 тыс. производственников — их число увеличилось на 24%. Также активизировались более 1,4 тыс. ИТ-специалистов (+33% новых соискателей). Не отстают от них преподаватели и репетиторы: их активность выросла на 32%, — добавили в компании.

При этом наименее заинтересованными в поиске новой работы стали сотрудники сферы страхования (-8%) и фитнеса (-4%).

