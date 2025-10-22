Эксперты назвали самый энергозатратный бытовой прибор на кухне

Электрический духовой шкаф может потреблять количество электроэнергии, сопоставимое с работой 60 холодильников, что делает его одним из главных факторов высоких счетов за коммунальные услуги.

Вопреки распространенному мнению, что основными «пожирателями» энергии являются мелкие кухонные гаджеты вроде чайника, самый ресурсоемкий прибор - духовка, сообщил «Про Город 62». Ее мощность составляет от 2000 до 5000 Вт, тогда как средний холодильник расходует 300–800 Вт в час. Таким образом, всего один час работы духовки может быть равен по расходу энергии одновременной работе 65 холодильников.



При этом духовой шкаф продолжает потреблять электричество даже в неактивном режиме — для поддержания работы часов и дисплея.



Как снизить потребление энергии духовкой:



· Планируйте готовку. Старайтесь готовить несколько блюд последовательно, используя остаточный жар после разогрева.

· Используйте остаточное тепло. Выключайте духовку за 10–15 минут до окончания готовки — накопленной температуры обычно достаточно для завершения процесса.

· Не открывайте дверцу без необходимости. Каждое открытие приводит к значительной потере тепла и увеличивает время работы прибора.

· Выбирайте технику класса А+++. При покупке новой духовки обращайте внимание на маркировку энергоэффективности.

· Рассмотрите альтернативы. Для некоторых задач более экономичными могут оказаться мультиварка, микроволновая печь или аэрогриль.



Соблюдение этих правил поможет существенно сократить расход электроэнергии и снизить коммунальные платежи.

