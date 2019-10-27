Эксперты назвали самый страшный сериал в истории

Журнал Rolling Stone составил список из 30 лучших хоррор-сериалов всех времен.

Первое место в рейтинге занял "Твин Пикс", сообщает агентство lenta.ru. Отмечается, что, несмотря на обилие мистики, проект Дэвида Линча и Марка Фроста никогда не забывал и про человеческие страдания. По мнению журналистов, именно это сочетание и делает "Твин Пикс" абсолютным чемпионом телевизионного хоррора.

На втором месте - стартовавший в 1959 году черно-белый сериал "Сумеречная зона". Отмечается, что антология Рода Стерлинга совмещала в себе сразу несколько жанров, которые могли как напугать зрителя, так и заставить его задуматься. В 2019 году шоу планируется перезапустить под руководством Джордана Пила - режиссера картин "Прочь" и "Мы".

Тройку замкнул "Ганнибал" с Мадсом Миккельсеном в главной роли. Сериал назвали ошеломительным и смелым с визуальной точки зрения.

В первую пятерку также вошли "Секретные материалы" и "Нулевой канал". Кроме того, в первой десятке оказались шоу "Баффи - истребительница вампиров", "Настоящий детектив", "Черное зеркало", "Американская история ужасов" и "Ходячие мертвецы".