Эксперты назвали симптомы сексуальной несовместимости

Сексуальная несовместимость может быть выявлена по нескольким симптомам, говорят медики. Отсутствие желания поцелуев - одно из них.

Во время продолжительных отношений если один из партнеров не хочет говорить о сексе, то это может быть тревожным сигналом, пишет издание "Дни 24".



Отсутствие интереса в эротических предпочтениях второй половинки указывает на нежелание близости. Несовместимые в сексуальном плане люди также критикуют поступающие предложения. В интимном плане это выявляется в виде высказываний о неисполнении любых фантазий.



Прекращение связи рекомендуется специалистами, поскольку такое положение нездорово для обоих. Сексолог говорит, что наличие романтических отношений должно сопутствовать половым актам. Если влюбленные не могут смотреть друг на друга вне платонического восприятия, то это может повлечь за собой потерю чувств. Определить данное состояние можно по неприятию поцелуев, объятий и просто физического контакта в первом периоде общения.



Специалисты все же добавляют, что если пара не считает секс фактическим подтверждением любви, то это не оказывает вреда отношениям. Такое состояние может быть связано с рассматриванием интимной близости в качестве способа развлечения.