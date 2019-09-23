Подписаться
Новости. Общество
23:30, 23 Сентября 2019
фото: pxhere

Эксперты назвали симптомы сексуальной несовместимости

Загрузка...

Сексуальная несовместимость может быть выявлена по нескольким симптомам, говорят медики. Отсутствие желания поцелуев - одно из них.

Во время продолжительных отношений если один из партнеров не хочет говорить о сексе, то это может быть тревожным сигналом, пишет издание "Дни 24".

Отсутствие интереса в эротических предпочтениях второй половинки указывает на нежелание близости. Несовместимые в сексуальном плане люди также критикуют поступающие предложения. В интимном плане это выявляется в виде высказываний о неисполнении любых фантазий.

Прекращение связи рекомендуется специалистами, поскольку такое положение нездорово для обоих. Сексолог говорит, что наличие романтических отношений должно сопутствовать половым актам. Если влюбленные не могут смотреть друг на друга вне платонического восприятия, то это может повлечь за собой потерю чувств. Определить данное состояние можно по неприятию поцелуев, объятий и просто физического контакта в первом периоде общения.

Специалисты все же добавляют, что если пара не считает секс фактическим подтверждением любви, то это не оказывает вреда отношениям. Такое состояние может быть связано с рассматриванием интимной близости в качестве способа развлечения.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.09.2019, 15:04
Власти Карелии сообщили, в каких районах завтра включат отопление
19.09.2019, 14:30
Почему дома Петрозаводска не подключают к теплу, ответил глава Минстроя Карелии
17.09.2019, 15:38
Нужно ли в Карелии включать отопление раньше установленных сроков? (ОПРОС)
20.09.2019, 18:18
Молодая мать в Петрозаводске задушила новорожденного ребенка - Следком
18.09.2019, 13:50
Какое–то время мы бегали
17.09.2019, 11:08
Отмена единого налога на вмененный доход приведет к массовому закрытию фирм, считает Гнетова

Аналитика

20.09.2019 13:25
Обществоведение
Российскую школу хотят избавить от религиозного образования 9
РПЦ призвала федеральные власти не утверждать новые образовательные стандарты, разработанные министерством просвещения РФ.
Какое–то время мы бегали 2
18.09.2019 13:50
"Простые работяги на нашей стороне" 7
18.09.2019 09:52
Лучший способ потратить материнский капитал
17.09.2019 14:12
"Единственный независимый" 2
17.09.2019 10:57
Вся аналитика

Чтиво

19.09.2019 14:18
Без политики
Эпидемия XXI века
Новая детская клиника "Здравляндия" за несколько месяцев своей работы успела влюбить в себя сотни карельских детишек и заслужить доверие родителей за свой особенный подход к детской медицине.
Приказ: объект не открывать 8
19.09.2019 14:04
Что нужно знать перед тем, как начать заниматься спортом
18.09.2019 09:55
Ночной протокол 9
16.09.2019 11:59
архив чтиво

Медиа

"РЕЗОНАНС" НА ТНТ-ОНЕГО
20.09.2019 16:02
все фото и видео

Опрос

Нужно ли в Карелии включать отопление раньше установленных сроков?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»