Эксперты назвали топ-5 моделей смартфонов для школьников в Карелии

В этом году в Карелии в школу пойдут более 70 тысяч детей.

Помимо рюкзаков, учебников и тетрадей, многие из них взяли с собой новые гаджеты. В МегаФоне проанализировали продажи смартфонов в интернет-магазине и в салонах компании и выяснили, что чаще всего это были смартфоны бренда Samsung.

Традиционно накануне 1 сентября родители покупают смартфоны и другие технические гаджеты для своих детей. И если в прошлом году жители Карелии предпочитали более бюджетные модели, то в этом году стоимость телефонов заметно выросла. При этом количество приобретенных в августе гаджетов осталось на уровне прошлого года.

Топ смартфонов региона в новом учебно-деловом сезоне 2021 года:

— лидер рейтинга корейский Samsung — его выбрали порядка 35% покупателей;

— вторую строчку занимает китайский производитель Xiaomi — гаджеты этого бренда выбрали 30% жителей республики;

— на третьем месте также бренд из Поднебесной Realme — на него приходится порядка 10% продаж.

При этом список самых популярных моделей смартфонов выглядит немного иначе:

• Samsung Galaxy A12;

• Xiaomi Redmi 9A;

• Samsung Galaxy A02;

• Xiaomi Redmi 9 °C;

• Xiaomi Redmi 9T.

Средняя стоимость смартфона, купленного в салонах связи и онлайн-магазине МегаФона накануне 1 сентября, в этом году составила около 14 000 рублей.

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