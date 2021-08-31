Эксперты назвали топ-5 моделей смартфонов для школьников в Карелии

В этом году в Карелии в школу пойдут более 70 тысяч детей.
Помимо рюкзаков, учебников и тетрадей, многие из них взяли с собой новые гаджеты. В МегаФоне проанализировали продажи смартфонов в интернет-магазине и в салонах компании и выяснили, что чаще всего это были смартфоны бренда Samsung.
Традиционно накануне 1 сентября родители покупают смартфоны и другие технические гаджеты для своих детей. И если в прошлом году жители Карелии предпочитали более бюджетные модели, то в этом году стоимость телефонов заметно выросла. При этом количество приобретенных в августе гаджетов осталось на уровне прошлого года.
Топ смартфонов региона в новом учебно-деловом сезоне 2021 года:
— лидер рейтинга корейский Samsung — его выбрали порядка 35% покупателей;
— вторую строчку занимает китайский производитель Xiaomi — гаджеты этого бренда выбрали 30% жителей республики;
— на третьем месте также бренд из Поднебесной Realme — на него приходится порядка 10% продаж.
При этом список самых популярных моделей смартфонов выглядит немного иначе:
• Samsung Galaxy A12;
• Xiaomi Redmi 9A;
• Samsung Galaxy A02;
• Xiaomi Redmi 9 °C;
• Xiaomi Redmi 9T.
Средняя стоимость смартфона, купленного в салонах связи и онлайн-магазине МегаФона накануне 1 сентября, в этом году составила около 14 000 рублей.
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