Эксперты объяснили рекордное падение рубля

За 2023 год доллар укрепился к рублю на 29,27%, до 90,36 руб., следует из данных Московской биржи. Это худший результат российской валюты с 2015 года (тогда было 31,4%). Впрочем, в 2014 году, на фоне двукратного обвала цен на нефть, доллар подорожал более чем на 70%, с 32,8 до 56 руб. Об этом пишет РБК.

В 2022-м российская валюта впервые за три года показала укрепление к доллару, с 74,7 руб. в декабре 2021 года до 69,9 руб. в последний торговый день декабря 2022 года. Тогда рублю по итогам года из-за санкционного сжатия импорта удалось показать положительный результат, несмотря на высокую волатильность и рекордное ослабление до 120 руб. за доллар и 127 руб. за евро в первом квартале прошлого года.

Причиной ослабления рубля в 2023 году стали такие факторы, так отток капитала, довольно продолжительный период низких ставок, восстановление импорта при негативной динамике цен на сырье в начале года, следует из комментариев экспертов, которых опросил РБК. Но повышение цен на нефть, ужесточение политики Банка России и обязательная репатриация валютной выручки оказали поддержку российской валюте к концу года.