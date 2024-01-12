Эксперты объяснили, зачем надо смазывать зеркала огурцом

Хозяев призвали обратить внимание на неожиданный, но полезный эффект.
Огуречный сок поможет избавиться от запотевших зеркал в ванной комнате. Смазывать стекла этим овощем призвали эксперты сетевого издания «БелНовости». Об этом пишет Лента.ру.
Перед использованием огурец нужно разрезать и провести местом среза по зеркалу. Сок образует пленку, которая предотвратит конденсацию водяного пара.
Процедуру нужно провести перед принятием ванны или душа. Отмечается, что благодаря огурцу в помещении также появится приятный запах.
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