Эксперты объяснили, зачем надо смазывать зеркала огурцом

фото: © Кадр из мультсериала «Рик и Морти»

Хозяев призвали обратить внимание на неожиданный, но полезный эффект.

Огуречный сок поможет избавиться от запотевших зеркал в ванной комнате. Смазывать стекла этим овощем призвали эксперты сетевого издания «БелНовости». Об этом пишет Лента.ру.

Перед использованием огурец нужно разрезать и провести местом среза по зеркалу. Сок образует пленку, которая предотвратит конденсацию водяного пара.

Процедуру нужно провести перед принятием ванны или душа. Отмечается, что благодаря огурцу в помещении также появится приятный запах.