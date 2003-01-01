Эксперты определили самого технологичного оператора

Российское аналитическое агентство J’son&Partners Consulting опубликовало рейтинг технологического развития операторов связи. Лидером рейтинга стала МТС.
Сравнительный анализ проводился среди крупнейших отечественных операторов связи. МТС заняла первое место (79% из 100 возможных). На втором месте рейтинга расположился «Мегафон» (64%), на третьем — «Билайн» (59%). В рейтинге также присутствуют Т2 и «Ростелеком».
Фактором, определившим высокую позицию компании, стали результаты и количество инноваций в базовых услугах связи. К примеру, функционал определения сгенерированного голоса и возможность осуществлять звонки через умные устройства.
Как отмечают в J’Son& Partners, одним из уникальных для российского рынка является премиальный телеком-продукт Membrana, в котором реализовано сразу несколько функциональностей в области приватности и защиты абонентов. Например, мониторинг утечек персональных данных, настраиваемая блокировка рекламы и всплывающих окон в браузерах и возможности создания дополнительных номеров и временной почты. Существует версия технологии и для детей, чтобы защитить подрастающее поколение в цифровом пространстве.
Также МТС лидирует и по результатам опросов российских пользователей мобильной связи. Из «большой пятерки» больше всего респондентов (31%) назвали МТС. За ней следует «Мегафон» (26%), далее Т2 и «Билайн» (18% и 14%).