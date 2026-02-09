Эксперты посчитали, сколько слов в современном русском языке

Ученые выяснили примерное количество слов, которые входят в лексический фонд современного русского языка.
Общий лексический фонд современного русского языка составляет примерно полмиллиона слов. Такую оценку дали специалисты Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина. Об этом рассказала «Российская Газета».
Цифра получена на основе комплексного анализа данных ведущих словарей-справочников, включая «Большой академический словарь русского языка», «Словарь русских народных говоров» и «Большой словарь русского жаргона». В подсчёт вошли слова как литературного языка, так и диалектизмы, жаргонизмы, профессиональная лексика и устаревшие слова.
