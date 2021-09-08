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Эксперты предупредили пользователей «Умного голосования» об угрозе утечки данных

Новости. Общество
19:35, 09 Сентября 2021
фото: Pixabay

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Пользователи приложения «Умное голосование» не защищены от утечек персональных данных, как об этом говорят его разработчики.

Об этом РИА Новости заявил юрист Илья Ремесло.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к одноименному сайту из-за того, что его используют для продолжения деятельности ФБК (запрещенная в России экстремистская организация-иноагент).

Как отметил эксперт Илья Ремесло, в разделе privacy policy указано, что информация может передаваться третьей стороне.

Он напомнил, что у команды Навального постоянно случаются различные утечки, и новые могут повториться из-за «Умного голосования». Поэтому верить людям, которые постоянно врут о том, что хранят данные сторонников в безопасности, также не стоит, добавил Ремесло.

Собеседник агентства указал, что приложением невозможно пользоваться анонимно, так как для его скачивания нужно иметь аккаунт Google или Apple, привязанный к мобильному телефону.

Юрист отметил, что не хочет говорить обо всех уязвимостях, чтобы не помогать команде Навального. Также он напомнил, что Роскомнадзор уже научился блокировать даже скачанную программу.

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