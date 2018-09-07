Эксперты приняли у строителей Перинатальный центр Карелии

Эксперты выдали заключение о соответствии построенного Перинатального центра требованиям проектно-сметной документации, сообщили в правительстве Карелии.

В минувшую среду, 6 сентября, состоялось знаковое событие в процессе строительства Перинатального центра – было подписано заключение о соответствии построенного объекта проектно-сметной документации. Впереди – процедуры лицензирования и ввода в эксплуатацию.

Свою подпись в документе поставил руководитель Государственного комитета республики по строительному, жилищному и дорожному надзору Александр Темнышев. В подписании также приняли участие заместитель премьер-министра правительства Карелии по вопросам здравоохранения и социальной защиты Игорь Корсаков, заместитель генерального директора ООО "РТ-Соцстрой" Станислав Коновалов, главный врач Перинатального центра Евгений Тучин.

Обследование социального объекта проводили инспекторы Государственного комитета республики по строительному, жилищному и дорожному надзору совместно с представителями ООО "РТ-Соцстрой" и госкорпорации "Ростех".

"Дополнительно было организовано сотрудничество с пожарной лабораторией МЧС, которая параллельно с нашим инспектором-специалистом по противопожарной безопасности давала свои рекомендации. Мы, наверное, единственный субъект Федерации, который использовал данную форму при сдаче объекта", − подчеркнул Александр Темнышев.

Перед открытием центра необходимо получить ряд разрешительных документов, в том числе положительное санитарно-эпидемиологическое заключение и лицензии на оказание медицинской деятельности. После получения соответствующих документов Перинатальный центр, который уже укомплектован персоналом и оборудованием, начнет принимать первых пациентов.