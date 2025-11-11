Эксперты проверили здание спортивной школы в Лахденпохье на состояние аварийности

Экспертизу здания спортивной школы, в защиту которого выступили родители юных лыжников, провели в Лахденпохье. Родители уверены, что здание можно использовать.
Работы, как и обещали в Минобразования и спорта Карелии, провели 10 ноября. Эксперты из ГУП РК РГЦ «Недвижимость» сделали замеры несущих конструкций здания. Об этом рассказали «Столице на Онего» в ведомстве.
Для обеспечения максимальной прозрачности и объективности в процессе участвовали родители воспитанников школы, представители Администрации района, руководство и сотрудники спортивной школы, прокуратура, пожарный надзор, Министерство спорта и образования Карелии.
— Специалист сделал инструментальные замеры здания с помощью уровня и скарпеля. Это кропотливая работа, требующая времени. Заключение экспертизы будет готово через 3 недели, - уточнили чиновники.
Ранее родители юных спортсменов в Лахденпохье обратились за помощью к президенту страны. По их словам, тренировочный процесс лыжников остановлен два месяца назад.
— Спасите спортивную школу от произвола местных чиновников, которые по надуманным причинам хотят закрыть ее. Два месяца не ведутся занятия у детей, так как чиновники считают, что школа аварийная. Мы провели свою экспертизу, которая показала, что здание можно использовать, — говорят родители.
На место выехали чиновники. Они сообщили, что проведут независимую экспертизу здания. При необходимости для тренировочного процесса пообещали установить модульные раздевалки.