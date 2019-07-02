Эксперты рассказали, чего ожидать от организма при отсутствии секса

Специалисты узнали, как на организм влияет жизнь без интимных отношений.

Были выделены минусы, к которым приведет прекращение интимных отношений.

По словам специалистов, эластичность тканей может уменьшиться. То есть первые разы занятия сексом после долгого перерыва могут начинаться затруднительно. Однако, когда регулярные интимные отношения вернуться, то проблема исчезнет, пишет "ФедералПресс".

Также, прекращение интима в жизни ведет к изменению либидо. По словам экспертов, отсутствие секса сказывается на гормональном фоне. По этой причине сексуальное желание вполне может стать слабее.



Также к минусу относят и то, что в организме становится меньше смазки. Но все вернется на обычный уровень вместе с возвратом в жизнь в секса.

При этом, специалисты отметили и плюс отказа от интимной близости. Это снижение риска инфекций, так как им попросту неоткуда появиться.