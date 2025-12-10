Эксперты рассказали, что 50% жителей Карелии ищут новогоднюю подработку

Около половины всего населения Карелии ищут способы дополнительного заработка в ближайшие три месяца.
Согласно исследованию, проведенному hh.ru, 28% карельских соискателей «определённо рассматривают» вариант подработки в ближайшие три месяца, а ещё 22% — «скорее рассматривают». Этот интерес развивается на фоне общего роста вакансий в республике: на начало октября 2025 года в регионе было доступно около 6 тысяч рабочих мест, а к 2025 году работодатели планируют принять на работу более 11 тысяч новых сотрудников.
Несмотря на активный спрос, доля предложений для подработки от карельских работодателей в ноябре составила лишь 2% от всех таких вакансий в Северо-Западном федеральном округе. Абсолютным лидером здесь является Санкт-Петербург, на который пришлось 58% всех объявлений.
Среди предложений для временной занятости в республике в ноябре лидировали позиции курьеров (42% всех вакансий подработки). На втором месте — вакансии для мерчандайзеров и продавцов-консультантов (по 8%), замыкают тройку водители (7%).
Заработок на новогодней подработке, по оценкам hh.ru, может составлять от 21 000 до 228 000 рублей.
По мнению экспертов, рост интереса к гибкой занятости требует от компаний новых подходов к подбору персонала.— Анализ рынка показывает, что для работодателей, которые активно привлекают сотрудников на проекты и подработку, эффективность и скорость подбора критически важны, — комментирует Ксения Степанова, HRD Skillaz. — Использование автоматизированных платформ позволяет в среднем в два раза быстрее закрывать срочные задачи и на 40% оперативнее находить исполнителей.
Ранее мы сообщали, что менеджер по продажам — самая популярная подработка в Карелии.