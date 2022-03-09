Эксперты рассказали, что будет с едой и жильем

Большая часть сырья для пищевой и строительной промышленности производится в России.

В условиях санкций Правительство РФ продолжает разработку мер для защиты бизнеса и потребителей. Федеральные эксперты рассказали, как будет работать поддержка бизнеса, и ответили на самые важные вопросы: что будет с едой, деньгами и жильем.

Бизнес вернется в Россию

Правительство поддержало законопроект об упрощении условий переезда компаний в российские специальные административные районы (САР) в Калининградской области и в Приморском крае. В ближайшее время законопроект с этими изменениями будет внесен на рассмотрение в Государственную Думу. Как пояснила замдиректора Департамента корпоративного регулирования Минэкономразвития Раиса Агеева, эта мера поможет компаниям сменить иностранные резидентства на российское.



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«Во-первых, мы предложили расширить перечень компаний для переезда. Теперь такая возможность будет и у бизнеса, созданного до 1 марта 2022 года. Во-вторых, переезжающие в САР компании могут не продолжать ведение деятельности за рубежом, мы исключили такое требование. В-третьих, первую проверку резидентов в САР смогут проводить только через 2 года после переезда. Это позволит первые два года сосредоточиться на основной деятельности», – говорит Раиса Агеева.

Кроме того, до конца года будут действовать упрощенные требования к документам, которые предоставляются для регистрации компании в САР.

SWIFT и рублевые вклады

Многих по-прежнему волнует судьба валютных вкладов и возможное отключение системы SWIFT. Доктор экономических наук, профессор ВШЭ Николай Берзон считает, что в условиях резких скачков курса доллара с имеющимися сбережениями лучше не делать ничего. Доллары имеет смысл покупать только тем, кому они нужны срочно и ненадолго. Владельцам рублевых счетов бояться отключения SWIFT не стоит.



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«Если у российского человека нет валютных сбережений, нет акций американских или европейских компаний, и есть рублевые депозиты в Сбере, ВТБ или другом банке, отключение от SWIFT его вообще никак не коснется, для наших внутренних рублевых расчетов это не играет вообще никакой роли».

Про сахар и муку

Но большинство россиян все же беспокоят не долларовые счета, а более простые вопросы – например, достаточно ли в стране базовых продуктов, таких как мука и сахар.

«Сейчас ситуация, особенно по муке, достаточно спокойная, – говорит исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности АСКОН Вячеслав Лашманкин. – Были очень резкие всплески и в 2021 году, и в начале этого года, но сейчас цены на муку и ее наличие более или менее стабилизировались. Немножечко сложнее с ценами на сахар, но сахара в стране достаточно не только для индивидуального использования – чтобы сахар положить в чай – но и для промышленного производства».



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Сейчас практически все сырье, которое используется в кондитерской промышленности, производится в России. Внутренние потребности страны обеспечены.

«В России работает 4 356 предприятий кондитерской промышленности. Тот ассортимент, который производится в Российской Федерации, уникальный, и за счет этой уникальности, пользуется очень высоким спросом в России и за ее пределами. 20%, уезжает за пределы Российской Федерации. География экспорта – 91 страна мира. Поэтому мы не только обеспечиваем полностью потребности внутреннего рынка нашей страны, но и отправляем огромные объемы на экспорт».

Стройки не остановятся

О том, что будет с рынком недвижимости, рассуждает руководитель Национального объединения застройщиков Леонид Казинец. Он подчеркивает, что квартиры, офисы и торговые центры нужны людям вне зависимости от санкций. А значит, стройки не остановятся.



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«Застройщики прилагают все усилия, чтобы даже изменение условий банковского финансирования не отразилось на сроках и качестве сдачи квартир. То есть, никто из застройщиков не поднял цены на 50%. Произошла коррекция на 10-15%. <…> В недорогом классе недвижимости импортных материалов практически нет. Все необходимые материалы для строительства недорогого жилья практически полностью производятся у нас в стране. За некоторым небольшим исключением специального оборудования, но его легко закупить в Юго-Восточной Азии: китайское, корейское – легко. То есть, нет никакой зависимости от поставок оборудования из Европы».

Казинец также подчеркнул, что рынок же не разделяет первичку и вторичку. Люди покупают квартиры там, где выгоднее, а значит, и цены не будут зависеть от того, кто их продает – застройщик или частный владелец.