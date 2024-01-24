Реклама на сайте

Жилые дома активно строятся в новом районе Петрозаводска «Talojarvi. Город у воды»
24.01.2024 15:47
Случайность оставила рыбака без сил в Карелии посреди огромного озера за 30 километров от берега
26.01.2024 07:20
Назван город в Карелии с самым низким уровнем радиации
26.01.2024 07:00

Эксперты рассказали, где в ближайшее время можно ждать землетрясений

Новости. Общество
22:00, 26 Января 2024
фото: © AFP 2023 / Sameer Al-Doumy

Новости партнеров

Названы пять регионов России, а также страны ближнего зарубежья, где ожидаются следующие подземные толчки.

Недалеко от Алма-Аты минувшей ночью были зафиксированы толчки магнитудой 5,1 и 5,9. Казахстанские сейсмологи заявили, что эпицентры землетрясений находились на территории Китая.

Напомним, в ночь на вторник на границе Казахстана и Киргизии тоже произошло землетрясение магнитудой 6,7. Тогда пострадали 67 человек. Так, трое людей выпрыгнули со второго и третьего этажей жилых домов и потом попали в больницы.

«Нет данных, что в этом регионе сейчас усиливается сейсмическая активность. То, что мы видим, — афтершоки, вызванные недавним землетрясением в Китае, недалеко от границы с Киргизией. Но почему на это сейсмическое событие так остро реагирует Алма-Ата, непонятно. Возможно, внутри земной коры есть какие-то волноводы. Эта ситуация требует дальнейшего внимательного изучения», — сказал aif.ru заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН, доктор физико-математических наук Алексей Завьялов.

Как отмечает главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, доктор физико-математических наук Александр Горшков, афтершоковая активность после землетрясений с магнитудой 7 может продолжаться несколько недель, постепенно затухая. Эпицентр главного землетрясения был расположен в зоне крупного разлома, разделяющего горную систему Тянь-Шаня и Таримскую плиту.

«Афтершоки распространяются вдоль этого разлома в восточном направлении. Но воздействия на российскую территорию этот процесс в целом не окажет, — предупреждает учёный. — Возможны проявления слабой сейсмичности в Алтайском регионе, поскольку подвижки Таримской плиты могут опосредованно влиять на динамику крупных блоков земной коры, расположенных к востоку от неё».

За ситуацией в регионе следит и эколог, ведущий Telegram-канала «Стихийное явление» Олег Шибеев. По его наблюдениям, в продолжающейся сейсмической активности на границе Киргизии и Китая есть интересная закономерность.

«Она в этом регионе ориентирована так, что в перспективе сейсмическая активность может проявиться в Омской и Кемеровской областях. На Алтае возможны землетрясения с магнитудами более 4, а по югу озера Байкал может начать трясти с магнитудой более 5», — комментирует Шибеев.

Он подчёркивает, что сейсмическая активность из этого региона может перейти на территорию Ирана, Азербайджана, докатиться до Ближнего Востока и той же Турции. А в самом Китае при негативном сценарии возможно землетрясение магнитудой 7,2 и выше.

«Особое внимание стоит уделить периоду с февраля до середины марта. В Турции может произойти повторение прошлогодних событий, хотя сегодня не наблюдается прогрева зоны озера Ван, как это было перед землетрясениями 2023 года. Несмотря на это, опасность для Турции остаётся высокой: регион показывает наличие запаса энергии и может выдать событие магнитудой даже более 8», — утверждает Олег Шибеев.

Эколог также обращает внимание на череду толчков в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Ботлихском районе Дагестана. По его мнению, у побережья Дагестана в Каспийском море возможен выход сейсмической энергии магнитудой не менее 4.

«Помимо того, продолжит играть по линии Азовское море — Каспий. Баку надо быть наготове, там тоже может встряхнуть у побережья», — предупреждает эксперт.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.01.2024, 12:39
В Петербурге открывают станцию метро на вокзале, куда прибывают поезда из Карелии
25.01.2024, 13:35
Жителей Карелии предупредили о новых квитанциях за свет
21.01.2024, 12:00
Горожанка обнаружила в Петрозаводске удивительное чудо природы
20.01.2024, 13:46
Зимнюю сказку запечатлел фотограф в Карелии
24.01.2024, 20:30
Размер ипотеки в России достиг рекорда
22.01.2024, 12:36
Маршрутки Петрозаводска поедут по новому расписанию

Аналитика

26.01.2024 12:23
Обществоведение
Современные ответы на волнующие вопросы
Завотделением новорожденных Республиканского перинатального центра рассказала, почему важно вовремя сделать скрининг, как защитить новорожденных от гриппа и как быть на связи со специалистами до и после родов.
Здравоохранение по полной программе
23.01.2024 16:00
Механизм решения проблем или кадры решают все
22.01.2024 11:10
Как заработать на усаче
19.01.2024 09:00
Суоярви рискует остаться без городского общественного транспорта
16.01.2024 16:46
Вся аналитика

Медиа

Праздничный железнодорожный состав новогоднего волшебника прибыл в столицу Карелии
09.01.2024 13:37
все фото и видео
© 2003—2024 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.