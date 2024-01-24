Эксперты рассказали, где в ближайшее время можно ждать землетрясений

Названы пять регионов России, а также страны ближнего зарубежья, где ожидаются следующие подземные толчки.

Недалеко от Алма-Аты минувшей ночью были зафиксированы толчки магнитудой 5,1 и 5,9. Казахстанские сейсмологи заявили, что эпицентры землетрясений находились на территории Китая.

Напомним, в ночь на вторник на границе Казахстана и Киргизии тоже произошло землетрясение магнитудой 6,7. Тогда пострадали 67 человек. Так, трое людей выпрыгнули со второго и третьего этажей жилых домов и потом попали в больницы.

«Нет данных, что в этом регионе сейчас усиливается сейсмическая активность. То, что мы видим, — афтершоки, вызванные недавним землетрясением в Китае, недалеко от границы с Киргизией. Но почему на это сейсмическое событие так остро реагирует Алма-Ата, непонятно. Возможно, внутри земной коры есть какие-то волноводы. Эта ситуация требует дальнейшего внимательного изучения», — сказал aif.ru заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН, доктор физико-математических наук Алексей Завьялов.

Как отмечает главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, доктор физико-математических наук Александр Горшков, афтершоковая активность после землетрясений с магнитудой 7 может продолжаться несколько недель, постепенно затухая. Эпицентр главного землетрясения был расположен в зоне крупного разлома, разделяющего горную систему Тянь-Шаня и Таримскую плиту.

«Афтершоки распространяются вдоль этого разлома в восточном направлении. Но воздействия на российскую территорию этот процесс в целом не окажет, — предупреждает учёный. — Возможны проявления слабой сейсмичности в Алтайском регионе, поскольку подвижки Таримской плиты могут опосредованно влиять на динамику крупных блоков земной коры, расположенных к востоку от неё».

За ситуацией в регионе следит и эколог, ведущий Telegram-канала «Стихийное явление» Олег Шибеев. По его наблюдениям, в продолжающейся сейсмической активности на границе Киргизии и Китая есть интересная закономерность.

«Она в этом регионе ориентирована так, что в перспективе сейсмическая активность может проявиться в Омской и Кемеровской областях. На Алтае возможны землетрясения с магнитудами более 4, а по югу озера Байкал может начать трясти с магнитудой более 5», — комментирует Шибеев.

Он подчёркивает, что сейсмическая активность из этого региона может перейти на территорию Ирана, Азербайджана, докатиться до Ближнего Востока и той же Турции. А в самом Китае при негативном сценарии возможно землетрясение магнитудой 7,2 и выше.

«Особое внимание стоит уделить периоду с февраля до середины марта. В Турции может произойти повторение прошлогодних событий, хотя сегодня не наблюдается прогрева зоны озера Ван, как это было перед землетрясениями 2023 года. Несмотря на это, опасность для Турции остаётся высокой: регион показывает наличие запаса энергии и может выдать событие магнитудой даже более 8», — утверждает Олег Шибеев.

Эколог также обращает внимание на череду толчков в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Ботлихском районе Дагестана. По его мнению, у побережья Дагестана в Каспийском море возможен выход сейсмической энергии магнитудой не менее 4.

«Помимо того, продолжит играть по линии Азовское море — Каспий. Баку надо быть наготове, там тоже может встряхнуть у побережья», — предупреждает эксперт.