Эксперты выяснили, к чему приводит употребление молока

В первую очередь молоко негативно влияет на организм тех людей, кто подвержен заболеванию суставов.

Американские исследователи предупреждают всех любителей молока: частое употребление этого напитка увеличивает риск возникновения ревматоидного артрита. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на исследование специалистов.

Помимо этого, к возникновению артрита приводит также частое употребление говядины. Учёные обнаружили, что штамм бактерий, обнаруженных в молоке и говядине, ускоряет развитие агонизирующего состояния у тех, кто подвержен заболеваниям суставов.

Отмечается, что для своего исследования специалисты проанализировали кровь более 100 человек. Несмотря на то что многие учёные говорят о пользе молока для костей, именно для людей, которые предрасположены к ревматоидному артриту, регулярное употребление негативно скажется на их здоровье.

Болезнь чаще всего поражает суставы рук, запястий и коленей, пишет Лайф.