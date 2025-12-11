Эксперты рассказали, как искусственный интеллект упрощает жизнь российских городов

Подробнее об этих и других примерам применения ИИ в городской жизни, читайте в нашем материале .

Или другая востребованная в городском управлении технология, основанная на искусственном интеллекте — машинное зрение. Примеров применения здесь действительно масса — и безопасность на воде, и состояние дорог, и порча городских стен с элементами благоустройства.

Об искусственном интеллекте в городском и муниципальном управлении знают немногие. Между тем он не только существует, но и упрощает жизнь — как горожанам, так и городским властям. Один из убедительных примеров — регулировщики дорожного движения. Но не простые, а под управлением искусственного интеллекта. Такие пока что не внедрены в Карелии, но зато в самом западном уголке страны они себя уже хорошо зарекомендовали.

Получивший 12 лет колонии Тимур Зорняков показал, как стрелял из гранатомета в бизнесмена Белугу

Свыше 40 самолетов не смогли приземлиться в московских аэропортах в ночь на 11 декабря

Петрозаводчанка взяла в займы 450 тысяч рублей и перевела их мошенникам

Разрушающийся барак в Петрозаводске не могут расселить уже 8 лет

Пассажиры поездов в Петрозаводске сдали на переработку около 15 тысяч бутылок и алюминиевых банок

Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

В Петрозаводске два дня будут проводить массовые проверки водителей на трезвость

«Не верю, что ты больше не позвонишь»: в ходе СВО погиб житель Сегежи Александр Куев

Петрозаводчанка в попытке защитить деньги от мошенников сама перевела им 1,3 млн рублей

С 2026 года пенсионная соцдоплата в Карелии будет приходить вместе с пенсией

Ипотека под 2 процента, помощь молодежи: Валентина Пивненко о том, как привлечь и удержать кадры в Арктике

ИИ на службе у города: как искусственный интеллект упрощает жизнь горожанам и властям

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.