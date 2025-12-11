Эксперты рассказали, как искусственный интеллект упрощает жизнь российских городов

Новые ИТ-решения находят применение в самых разных сферах городского управления.
Об искусственном интеллекте в городском и муниципальном управлении знают немногие. Между тем он не только существует, но и упрощает жизнь — как горожанам, так и городским властям. Один из убедительных примеров — регулировщики дорожного движения. Но не простые, а под управлением искусственного интеллекта. Такие пока что не внедрены в Карелии, но зато в самом западном уголке страны они себя уже хорошо зарекомендовали.
Или другая востребованная в городском управлении технология, основанная на искусственном интеллекте — машинное зрение. Примеров применения здесь действительно масса — и безопасность на воде, и состояние дорог, и порча городских стен с элементами благоустройства.
Подробнее об этих и других примерам применения ИИ в городской жизни, читайте в нашем материале.