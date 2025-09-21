Эксперты рассказали, как изменятся цены на машины из-за нового утильсбора

С 1 ноября 2025 года в России изменится расчет утилизационного сбора для автомобилей.

Теперь при расчете платежа будут учитывать не только объем двигателя, но и его мощность. Это приведет к значительному подорожанию многих моделей машин.

По данным РИА Новости, сильнее всего подорожают электромобили и гибридные автомобили премиум-класса. Например, модель Zeekr 001 подорожает примерно на 1,5 миллиона рублей, а автомобили марки Lixiang — на 1,2 миллиона рублей. Электрокар Zeekr 009 с мощностью 224 лошадиные силы подорожает на 872,6 тысячи рублей — с 667,4 тысячи до 1,54 миллиона рублей.

Изменения затронут и автомобили с бензиновыми двигателями. По подсчетам экспертов, Volvo XC90 мощностью 249 лошадиных сил подорожает на 174,6 тысячи рублей, а Cadillac Escalade мощностью 420 лошадиных сил — на 131,8 тысячи рублей. При этом для таких популярных моделей как BMW X5 и Toyota Highlander подорожание составит 250 и 150 тысяч рублей соответственно, что в процентном отношении не превышает 2% от их текущей стоимости.

Льготная ставка утильсбора для физических лиц сохранится только для машин мощностью до 160 лошадиных сил. Сейчас при ввозе машины для личного пользования владелец платит 3,4 тысячи рублей за новый автомобиль и 5,2 тысячи рублей за автомобиль старше трех лет. Для более мощных автомобилей будут действовать коммерческие ставки.

Эксперты считают, что новые правила ударят по неофициальным поставщикам автомобилей, которые использовали льготные ставки для физических лиц при коммерческих поставках.

Напомним, ранее «Столица на Онего» поговорила с блогером и директором по развитию автоэкспортной компании VSETUT Drive в Южной Корее Александром Снитовским. Эксперт прокомментировал возможные последствия новых правил утильсбора.