РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Лекции про лес
Лесозаготовка и лесовосстановление: какие задачи стоят перед арендаторами леса сегодня
19 сентября, 18:00 Статьи
Личное мнение
Эксперт рассказал о последствиях изменений в расчете утильсбора
19 сентября, 16:00 Статьи
Кинотетрис
«Тогда. Сейчас. Потом»: сто лет, и никакого одиночества
19 сентября, 15:44 Статьи
Новости

На перекрестке в Петрозаводске запретили левый поворот

10:00

Эксперты рассказали, как изменятся цены на машины из-за нового утильсбора

09:30

Спортсмен из Карелии завоевал медаль на Кубке Мира по самбо

09:00

В Петрозаводске объявлены торги на право заключения договора о КРТ в Октябрьском районе

08:00

Дык Фук стал победителем конкурса «Интервидение» в Москве

00:10

«Очень агрессивная» схватка лосей попала на камеру в заповеднике на границе Карелии

22:45

Беговой праздник «Кросс нации» прошел в Петрозаводске

21:40

Эксперт рассказал о новых уловках мошенников

19:00

Дождливо и тепло будет в Карелии 21 сентября

17:00

Автомобиль вылетел в кювет на востоке Карелии

15:40

Карелия вошла в топ-3 регионов с долей турпотока среди тех, кто интересовался зарубежными странами

14:30

Мужчину вывели из леса в Карелии

13:30

Массовые проверки пройдут на дорогах Петрозаводска

12:40

В Петрозаводске разыскивают подозреваемых в краже ювелирных изделий

12:00

Летевшие из Карелии истребители обвинили во вторжении в страну НАТО

11:00

Автомобили разбились в ночной аварии в Петрозаводске

10:20

Дом вспыхнул недалеко от Петрозаводска

09:40

Рецидивистка в Петрозаводске раздала знакомым ворованную одежду

09:00

Мужчина перебежал через границу из Карелии в Финляндию

08:00

Два города в Карелии вошли в топ популярных направлений для отдыха на реках и озёрах

07:30

В ЕС отказались включать запрет на выдачу Шенгена в новый пакет антироссийских санкций

00:10
Эксперты рассказали, как изменятся цены на машины из-за нового утильсбора
Сегодня 09:30 Общество
Поделиться

С 1 ноября 2025 года в России изменится расчет утилизационного сбора для автомобилей.

фото: © Столица на Онего

Теперь при расчете платежа будут учитывать не только объем двигателя, но и его мощность. Это приведет к значительному подорожанию многих моделей машин.

По данным РИА Новости, сильнее всего подорожают электромобили и гибридные автомобили премиум-класса. Например, модель Zeekr 001 подорожает примерно на 1,5 миллиона рублей, а автомобили марки Lixiang — на 1,2 миллиона рублей. Электрокар Zeekr 009 с мощностью 224 лошадиные силы подорожает на 872,6 тысячи рублей — с 667,4 тысячи до 1,54 миллиона рублей.

Изменения затронут и автомобили с бензиновыми двигателями. По подсчетам экспертов, Volvo XC90 мощностью 249 лошадиных сил подорожает на 174,6 тысячи рублей, а Cadillac Escalade мощностью 420 лошадиных сил — на 131,8 тысячи рублей. При этом для таких популярных моделей как BMW X5 и Toyota Highlander подорожание составит 250 и 150 тысяч рублей соответственно, что в процентном отношении не превышает 2% от их текущей стоимости.

Льготная ставка утильсбора для физических лиц сохранится только для машин мощностью до 160 лошадиных сил. Сейчас при ввозе машины для личного пользования владелец платит 3,4 тысячи рублей за новый автомобиль и 5,2 тысячи рублей за автомобиль старше трех лет. Для более мощных автомобилей будут действовать коммерческие ставки.

Эксперты считают, что новые правила ударят по неофициальным поставщикам автомобилей, которые использовали льготные ставки для физических лиц при коммерческих поставках.

Напомним, ранее «Столица на Онего» поговорила с блогером и директором по развитию автоэкспортной компании VSETUT Drive в Южной Корее Александром Снитовским. Эксперт прокомментировал возможные последствия новых правил утильсбора.

Обсудить (0) в ленту
Владимир Путин одобрил предложение партии «Новые люди» привлекать ветеранов СВО к борьбе с нелегальной миграцией
19 сентября, 13:55 Политика
Беговой праздник «Кросс нации» прошел в Петрозаводске
20 сентября, 21:40 Спорт
Мужчина перебежал через границу из Карелии в Финляндию
20 сентября, 08:00 Происшествия
Эксперт прокомментировал возможные последствия новых правил утильсбора
19 сентября, 16:25 Экономика
Фестиваль плохого кино Карелии представит 15 фильмов местных авторов
19 сентября, 14:45 Культура
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение