Эксперты рассказали, как распознать опасный VPN

Блокировка VPN снизит количество краж персональных данных пользователей/

Популярность западных социальных сетей падает на фоне блокировок VPN-сервисов для доступа к запрещенному контенту. Сейчас уже заблокировано более 30 сервисов VPN. Доля пользователей Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией) среди россиян снизилась втрое, а Instagram (также принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией) ‒ более чем в пять раз, если сравнивать показатели февраля и июня.

Эксперты называют оправданной блокировку Роскомнадзором наиболее опасных VPN-сервисов. Они могут собирать контактную информацию, сведения о пользовательском контенте, геопозицию, информацию об устройствах, на которых они установлены, а также другие категории данных, подтвердил «Известиям» руководитель центра предотвращения киберугроз CyberART ГК Innostage Антон Кузьмин.

«Яркий пример — BeanVPN. Данное приложение было загружено из Google Play Store более 50 тыс. раз. Вместе с тем совсем недавно в открытом доступе оказалось 18,5 ГБ данных его пользователей», — отметил эксперт.

Он также подчеркнул: если при стабильном соединении сервис обеспечивает медленную передачу данных или аномально быстро разряжает аккумулятор, весьма вероятно, что устройство в фоновом режиме делает нечто, о чем пользователь не подозревает.

Директор департамента аналитики информационной безопасности Positive Technologies Евгений Гнедин предупреждает об осторожности при установке VPN-приложений на смартфон, впрочем. Недобросовестный разработчик может «зашить» в него скрытые функции сбора информации об устройстве, перехвата и отправки SMS, возможность делать снимки экрана, совершать звонки. Можно сказать, что клиенты таких сервисов сами предоставляют злоумышленникам доступ к своим персональным данным.

По информации Reuters с февраля этого года объем финансирования всех VPN со стороны США увеличился почти вдвое. По мнению Роскомнадзора, цель этого - противодействие российской системе защиты от фейков и другой запрещенной и опасной информации, а также содействие продвижению недостоверных данных, экстремистских публикаций и других запрещенных материалов среди российских пользователей.