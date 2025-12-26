Эксперты рассказали, какие бюджетные подержанные автомобили пользуются наибольшим спросом в 2025 году

Эксперты «Авито Авто» проанализировали заявки на кредиты для покупки подержанных автомобилей у частных лиц в Карелии за 2025 год.

Эксперты «Авито Авто» поделили самые популярные модели по ценовым сегментам:

— До 1 млн рублей: Ford Focus. В топ-10 также вошли Ford Focus, Hyundai Solaris, LADA Granta, Volkswagen Polo, Kia Rio, Skoda Octavia, Renault Logan, Mitsubishi Lancer, Chevrolet Cruze и LADA Largus. На эти модели пришлось 30% всех заявок в сегменте.

Средний срок, на который пользователи планировали взять кредит, составил 6,3 года, а сумма – 631 000 рублей.

— От 1 до 3 млн рублей: Toyota Camry, Mercedes-Benz E-класса, BMW 3 серии, Skoda Octavia, BMW 5 серии, Kia Sportage, Hyundai Solaris, Toyota RAV4, Geely Coolray и Volkswagen Tiguan. Доля топ-10 моделей составила 23,2%.

В среднем, покупатели авто планировали брать кредит на 6,8 года. Запрашиваемая сумма составляла 1 512 000 рублей.

— От 3 до 5 млн рублей: BMW 5 серии. В пятёрку лидеров также вошли BMW 5 серии, Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz E-класса и BMW 3 серии. На эти пять моделей приходится 73,8% заявок своего сегмента.

В данном ценовом сегменте средняя сумма заявки составила 3 077 000 рублей, а средний срок – 7 лет.

Данные отражают устойчивый спрос на проверенные временем иномарки в бюджетном сегменте, а также высокую популярность моделей бизнес- и премиум-класса в среднем и высоком ценовых диапазонах на вторичном рынке Карелии.

