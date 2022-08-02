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Эксперты рассказали о пользе вина для здоровья

Новости. Общество
00:10, 14 Августа 2022
фото: © shutterstock.com/MaKo-studio

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Сомелье и диетолог рассказали, что в вине есть полезные антиоксиданты.

Вино полезно благодаря красному веществу ресвератролу, которое защищает от грибковых заболеваний. Также в напитке содержатся полезные антиоксиданты. Об этом в беседе с URA.RU рассказали сомелье Тимур Саулебаев и диетолог Наталья Круглова.

«В вине есть красное вещество, оно называется ресвератрол. Данный напиток защищает от грибковых заболеваний», — сообщил Тимур Саулебаев. Эксперт рассказал, что сам ресвератрол часто получают из зелени.

Диетолог, в свою очередь, также заявила, что в вине есть и полезные свойства. «Определенная польза в вине есть, особенно, если это натуральные вина, там действительно присутствуют антиоксиданты, но мы можем получать их не только из вина, а из винограда темных сортов и граната», — объяснила Наталья Круглова.

Диетолог утверждает, что особенную пользу можно заметить в сухих и красных винах. «Сухие хороши тем, что в них содержится меньше углеводов и сахаров, поэтому они содержат меньше калорий и меньше способствуют набору веса. В красных винах действительно антиоксидантов побольше за счет темного окрашивания винограда, то есть пигментов. Разница пользы между белыми и красными винами несущественна», — добавила Круглова.

Сомелье подметил, что в вине важно знать норму — бокал вина за ужином Злоупотребление, в свою очередь, лишит напиток всей пользы. «Любой алкогольный напиток полезен, включая пиво, если ты знаешь меру. Но многие ее не соблюдают и испытывают проблемы со здоровьем», — утвердил Тимур Саулебаев.

При этом вино не незаменимо в своих полезных свойствах, а потому пить его необязательно, отметила Круглова. «Использование вина допустимо и нормально, но если человек не любит вино, то исключительно ради пользы его пить точно не стоит», — заключила врач.

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